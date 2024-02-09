«Театр меня спас». Александр Ефремов о бедном детстве, кризисе 1990-х и современном зрителе

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – народный артист Беларуси Александр Ефремов. Чтение книг породило желание, что я должен заниматься искусством

Александр Ефремов, народный артист Беларуси:

Мы жили в деревне, и напротив нашего дома находилась библиотека. Я научился читать и стал ходить в эту библиотеку. Книжки на меня обрушились. В них был удивительный мир, не похожий на тот, в котором жили мы. Благополучный, счастливый, красивый, с самыми высокими чувствами. Я начал читать в пять лет. Я читал, читал и сейчас читаю. Ощущение какого-то восхитительного мира… Годы, которые приходились на мое детство, были нищенскими, мы жили очень бедно. А там было все и мне хотелось туда, в этот мир, в котором все красиво, где самые высокие чувства, где люди любят друг друга, происходят самые удивительные вещи и все хорошо заканчивается. Это, наверное, и стало потребностью. Не просто свидетельствовать этот мир, но каким-то образом пытаться создать его. Наверное, оттуда возникло желание, ощущение, что я должен заниматься искусством. О поступлении во ВГИК и начале карьеры в Минске

Александр Ефремов:

Я проучился год на актерском факультете, потом мне показалось, что эта профессия не такая самостоятельная и независимая. Я отслужил два года в армии, там написал работы на предварительный творческий конкурс во ВГИК. Демобилизовался, а мне лежало приглашение – допуск до экзаменов. Я стал учиться во ВГИКе. Все стало реальным – пытаться создавать этот мир умных, красивых людей. Я поступил в 1971 году. Получается, уже 53 года моей кинематографической жизни. Я должен был снимать картину на «Ленфильме», но снимал здесь. А потом я так прикипел к тому, что я здесь, что другой жизни уже не представлял и не представляю. «Вы как в раю живете» – мама Александра Ефремова о Минске

Александр Ефремов:

Беларусь была очень благополучной страной. Мама сюда приезжала и говорила: сынок, вы как в раю живете. Я возвращался в Минск. Сегодня вообще краше этого города сложно что-то представить. Но даже тогда он был аккуратным, прибранным, красивым, элегантным. Сейчас это вообще красота! О кризисных 1990-х

Александр Ефремов:

1990-е – это были годы кризисные, породившие огромное количество растерянных, потерявшихся людей, которые не знали, что делать, что с ними будет. Эти годы напугали, и огромное количество людей по-настоящему потерялись. Мои коллеги, которые стремились к тому, что можно снимать все что хочешь, а оказалось, что снимать особо нечего. Тогда появилось огромное количество картин, которые повествовали о судьбах преступников, милиционеров. У меня был период застоя. Люди предлагали неожиданные для меня биографии, приходили и говорили: сними про меня кино. Но кино снимать не хотелось. Я пришел в театр, он меня тогда спас. Я помню, делал с Гостюхиным спектакль, из тряпочек просто собирали, потому что не было средств, чтобы делать что-то нормальное. Как Лукашенко пришел в киностудию

Александр Ефремов:

Я помню, в тот период на студии появился Александр Григорьевич Лукашенко. Он пришел посмотреть, что творится на этой студии. Он заглянул к нам в павильон, у нас шло озвучивание. Мы ждали, что, как и в других республиках, закроется Театр киноактера. А мы сохранились и до сих пор существуем. Единственный театр киноактера на постсоветском пространстве. За чем современный зритель приходит в театр?

Александр Ефремов:

В 1990-е годы у меня была контрольная цифра: 13 зрителей в зале. Если было 13-15 человек, я говорил актерам: ребята, играем сегодня спектакль. Если было меньше, актеры говорили: ура, сегодня не играем. Не ходили люди в залы. То, что происходило на улицах, в их реальных жизнях, было гораздо драматичнее и более знаково для всех, чем то, что можно было увидеть на сцене. Сейчас люди приходят отдыхать. Но приходят люди и на серьезные спектакли, их много. Есть определенная прослойка зрителей, которые просто приходят отдыхать, им надо посмеяться, расслабиться. Это показатель обязательности существования такого рода искусства, как театр. Интерес государства к тому, чтобы он сохранился, есть, и это чувствуется. Сейчас необходима фундаментальная работа по созданию кадров прежде всего. О чем сегодня снимать кино?

Александр Ефремов:

Сейчас надо снимать о нашем времени, о том, что с нами происходит. Фиксировать это, говорить об этом громко. О том, что существуют проблемы общества, их надо решать. Государство пытается их решать, и кинематограф должен в этом участвовать. Что может быть важнее наших переживаний в 2020 году? Того, как мы к этому относимся. Осознаем мы или не осознаем претензии Запада по поводу наших исконных ценностей? Понимаем мы или не понимаем, что они нуждаются в защите, нашей опеке?. Уничтожив наши ценности, мы уничтожаем саму жизнь. Зритель хочет одного. Из этого времени перемен он хочет картин со счастливым концом, чтобы в его жизни было счастье. Как это реализовать? Это задача, которую должны решать для себя люди искусства. Чем качественнее, тем больше зрителей.