«Калории очень быстро уходят, потому что нервы съедают все». Интервью с Народной артисткой Беларуси Зинаидой Зубковой (Купаловский театр)

Новости Беларуси. На неделе 37 лучшим представителям в своей профессии вручили госнаграды из рук Президента. Это и аграрии, военные, художники, артисты, люди рабочих специальностей. Но всех их объединяет высокий профессионализм и новаторство.

Звания народной артистки Беларуси удостоена легендарная Зинаида Зубкова. Ещё будучи студенткой, работала в Купаловском театре, более 40 лет занимается хореографией в балетной студии. Работает на радио. Снимается в кино, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Зинаида Петровна, здравствуйте!

Зинаида Зубкова, Народная артистка Беларуси:

Здравствуйте!

Первый вопрос. Не так давно открылся обновленный реконструированный Купаловский театр, как Вам кажется, не исчез ли тот дух того легендарного Купаловского, который мы все знаем и любим?

Зинаида Зубкова:

Я думаю, что он остался. Тем более, сегодня у нас проходит освящение театра, и я думаю, что с Божьей помощью все будет у нас хорошо. Главное, чтобы те традиции, которые были в этом театре, а мы третье поколение, мы пришли, когда еще были живы все старики, и чтобы аура у нас была сохранена, надо сохранить, прежде всего, ту трепетность, с которой работали наши старики, ту любовь, которую они отдавали театру, и ту ансамблевость, которая всегда была присуща нашему театру. Тогда все будет хорошо.

На Ваш взгляд, театральное мастерство – ему можно научиться либо это дар от рождения?

Зинаида Зубкова:

Мастерство – это, прежде всего, работа. Ремесленник, ремесленник, а потом мастер. Конечно, нам каждому дан талант, каждому человеку. Но здесь важны и родители, которые вовремя увидали, раскрыли, есть таланты, которые сразу раскрываются, но, в принципе, надо работать над тем даром, который дан свыше, и тогда получается мастер.

Зинаида Петровна, а вот есть роли, которые вы не играли, но очень сильно хотели бы сыграть. Вот обычно мужчины-актеры говорят, что это Гамлет, например. А женщины?

Зинаида Зубкова:

Как Вам сказать... У меня была мечта еще в институте, я играла отрывок из «Грозы» Островского, потом была у меня долго мечта эта. Но в театре не ставили этот спектакль. Эта мечта разбилась. Потом у меня была другая мечта. И опять же, я ушла из возраста той героини, о которой я мечтала. А сейчас у меня есть три прекрасные роли. Это мечта каждой актрисы. Это Дударевский «Вечер», это «Свадьба» и спектакль «Дети Ванюшина».

Кстати, касательно свадьбы, когда Вам предложили эту роль, как Вы отнеслись к этому?

Зинаида Зубкова:

Ой, это целая история (смеется – прим. ред.)! Я не ожидала этого, когда мне сказали: «Мы хотим Вам дать центральную роль», я думала, батюшки, как же это, центральную роль – у нас есть актрисы, которые прекрасно играют, прекрасные характерные артистки... Я думала, это Матушка. Комедийные актрисы. Но оказалось, что Невесту. У меня все перевернулось и первое, что, конечно, я так расстроилась, что даже заплакала. Потому что я думаю: «Боже, ну что же это такое, на старости лет! Надо мною что, издеваются? Что это такое?» И только потом в процессе работы я поняла, что это за роль. Спасибо и Валерию Николаевичу Раевскому, и Панкову, который поверил в меня, я в него...

Вы же несколько лет назад еще снялись в музыкальном клипе в роли бабушки-хакера, которая взламывает сайты. В реальной жизни Вы с современными технологиями на короткой ноге? С интернетом хотя бы тем же?

Зинаида Зубкова:

В свободное время я ухожу в книжки.

Часто можно слышать такое мнение, оно достаточно распространено, что артист, художник должен быть голодным.

Зинаида Зубкова:

Дело в том, что это правда. Если ты играешь большую роль, то у вас нервная система так заряжена на спектакль, что у вас мысль о еде вообще отсутствует. Ее нет. Но потом уже, приходя из театра, конечно, кушаем мы очень, сальце кушаем, на мне это вообще не видно, но потом начинается бессонная ночь. Потому что пока нервная система успокоится, это дорогого стоит. Наверное, все калории очень быстро уходят, потому что нервы съедают все.

Вы часто снимаетесь в кино, помимо театра. В 2000-е у Вас там целая череда всевозможных ролей. Что Вам больше всего нравится: театр или кино? Или, может, какие-то отличия свои собственные отметить?

Зинаида Зубкова:

Сейчас это наш хлеб. Вернее, не хлеб, а масло к хлебу. Хлеб – это театр. Но актеры получают, все это уже знают, довольно-таки мало. И получается, что наша основная работа – это хобби. А в кино – это большая ответственность, потому что это один раз показался, плохо или хорошо ли – но это осталось в памяти, это осталось, как пятно. В театре сегодня ты играешь так, завтра ты играешь так. Ведь актер имеет тоже плохое настроение, что-то болит, вы не можете играть каждый спектакль так же, как предыдущий. В кино сниматься тоже интересно, потому что там надо моментально собраться и все выдать сразу. Это приятно, конечно, но театр я люблю намного больше.

Спасибо Вам. Я поздравляю Вас с новым званием Народной артистки Республики Беларусь, и очень бы хотелось, чтобы Вы и дальше продолжали нас радовать своей блистательной игрой в театре.

Зинаида Зубкова:

Спасибо большое!