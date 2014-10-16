Артист оригинального жанра Андрей Железнов удивил ведущих программы «УТРО» на СТВ

Больно ли ходить по стеклу и гвоздям? Как Вы поняли, что будете работать именно в этом жанре?

Андрей Железнов, мастер оригинального жанра:

Начиналось все с цирковой студии. Мы подсматривали за артистами за кулисами: «Интересно, как они это все делают? Давай попробуем!». Начиналось все с гвоздей. Нам было тяжело. Мы не знали, как на них лежать, какими должны быть гвозди, какое расстояние должно быть между ними. Это сейчас я все это знаю, а тогда все это было «наобум». Так пришли к стеклу. Потихонечку начали работать со стеклом.

Исполнение подобных трюков: это физические тренировки и особенности, или психология?

Андрей Железнов, мастер оригинального жанра:

Да, это и психологический фактор, и тренировка. В совокупности два этих фактора позволяют выполнить трюк. Это также подготовка, концентрация.

В Интернете много видеороликов, где показывается, как можно научиться ходить по битому стеклу. Стоит ли им верить?

Андрей Железнов, мастер оригинального жанра:

Я бы не советовал учиться по телевизору! Это все-таки стекло! Невозможно сразу начать с ним работать правильно, пройтись и ни разу не порезаться. Каждый раз оно совершенно по-разному разбивается. И страшны не столько эти битые кусочки, сколько маленькие занозы - эти маленькие осколочки, которых иногда и не видно.

А как же хождение по раскаленным углям?

Андрей Железнов, мастер оригинального жанра:

Опять же - психологический фактор: мы видим огонь, мы знаем, что обожжемся. Простое прикосновение к огню вызывает болевые ощущения. Опять же - подготовка.

Как Ваша супруга относится к Вашей работе?

Андрей Железнов, мастер оригинального жанра:

Мы долгое время работали вместе. Она была моей ассистенткой, затем - участницей номера. Она актриса театра и кино, ей было проще в это войти, «влиться», потому что все же это близкое к теме. Конечно, сразу страшновато ей было. Но, когда я показал ей, что действительно могу разрубить яблоко у нее на голове и не причинить ей никакого вреда, все прошло.