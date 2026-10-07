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Новости по тегу #Артем Левшунов

Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ
07 октября 2026 12:10

Левшунов помог «Чикаго» обыграть «Сент-Луис» в НХЛ

Белорусские хоккеисты набрали очередные очки в НХЛ
24 декабря 2025 12:51

Белорусские хоккеисты набрали очередные очки в НХЛ

Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ и АХЛ – результаты
16 ноября 2024 13:24

Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ и АХЛ – результаты

Артём Левшунов забросил первую шайбу в АХЛ
09 ноября 2024 18:25

Артём Левшунов забросил первую шайбу в АХЛ

Результаты белорусских хоккеистов в АХЛ
28 октября 2024 19:57

Результаты белорусских хоккеистов в АХЛ

Артём Левшунов подписал 3-летний контракт новичка с «Чикаго»
08 июля 2024 13:53

Артём Левшунов подписал 3-летний контракт новичка с «Чикаго»

Белоруc Артём Левшунов выбран «Чикаго» под вторым номером в первом раунде драфта НХЛ‑2024
29 июня 2024 12:22

Белоруc Артём Левшунов выбран «Чикаго» под вторым номером в первом раунде драфта НХЛ‑2024

Артём Левшунов возглавляет топ-10 защитников на драфте НХЛ
13 июня 2024 14:43

Артём Левшунов возглавляет топ-10 защитников на драфте НХЛ

Авторитетные спортивные издания включают белоруса Артёма Левшунова в топ-5 драфта НХЛ-2024
16 мая 2024 14:38

Авторитетные спортивные издания включают белоруса Артёма Левшунова в топ-5 драфта НХЛ-2024

Артем Левшунов вошёл в список главных претендентов драфта НХЛ
23 января 2024 14:50

Артем Левшунов вошёл в список главных претендентов драфта НХЛ

Белорус Артём Левшунов забросил первую шайбу в юниорской лиге Северной Америки
09 октября 2023 14:04

Белорус Артём Левшунов забросил первую шайбу в юниорской лиге Северной Америки

Трёх белорусов отобрали на драфте главной юниорской сборной Америки по хоккею. В какие команды они попали?
05 мая 2022 11:47

Трёх белорусов отобрали на драфте главной юниорской сборной Америки по хоккею. В какие команды они попали?