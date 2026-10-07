Новости по тегу #Артем Левшунов

Белорусский нападающий сделал эффектный проход по чужой зоне и ассистировал партнеру по команде при втором взятии ворот гостей.
Алексей Протас заработал 1+1 и статус третьей звезды встречи. Ассистом отметился Артем Левшунов. Он получил самый большой среди полевых игроков айстайм в 24 минуты.
«Вашингтон» Алексея Протаса одержал выездную победу над «Колорадо». «Калгари» Егора Шаранговича победил «Нэшвилл». «Рокфорд», за который выступает Артем Левшунов, обыграл «Манитобу» Дмитрия Кузьмина.
Однако клуб за который он выступает – «Рокфорд» дома проиграл «Гранд Рэпидс» – 2:4. Белорусский защитник поразил ворота соперника на 54-й минуте, тем самым сравняв цифры на табло.
«Калгари», за который выступает белорусский защитник Илья Соловьев, был сильнее «Колорадо» – 3:2.
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