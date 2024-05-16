Авторитетные спортивные издания включают белоруса Артёма Левшунова в топ-5 драфта НХЛ-2024

Артем Левшунов продолжает попадать в рейтинги проспектов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Артем Левшунов продолжает попадать в рейтинги проспектов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Авторитетные спортивные издания неизменно включают белоруса в топ-5. На этот раз наш соотечественник оказался на третьей позиции. Наш защитник выступает за Мичиганский университет в Национальная ассоциации студенческого спорта.
В 38 матчах чемпионата Левшунов набрал 35 очков при 44 минутах штрафа и коэффициенте полезности +27. Напомним, драфт-2024 НХЛ пройдет в Лас-Вегасе 28 и 29 июня.