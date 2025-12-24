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Белорусские хоккеисты набрали очередные очки в НХЛ

24 декабря 2025 12:51
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Алексей Протас заработал 1+1 и статус третьей звезды встречи. На льду форвард «Вашингтона» находился более 17 минут, исполнил один бросок, применил силовой прием и закончил матч с показателем полезности +1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В сезоне у нападающего 13 голов и 11 передач в 37 дуэлях. «Столичники» безобразно провели заключительный период, пропустив 5 безответных шайб и уступили «Рейнджерс» – 3:7. 

Ассистом отметился Артем Левшунов. Он получил самый большой среди полевых игроков айстайм в 24 минуты, повторив собственный рекорд. Но «Чикаго» уступило «Филадельфии» – 1:3. Наш защитник в текущем розыгрыше набрал 16 бомбардирских баллов. «Ястребы» далеки от плей-офф. Отставание составляет 7 пунктов.

# Артем Левшунов # Алексей Протас # Хоккей

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