Белорусские хоккеисты набрали очередные очки в НХЛ

Алексей Протас заработал 1+1 и статус третьей звезды встречи. На льду форвард «Вашингтона» находился более 17 минут, исполнил один бросок, применил силовой прием и закончил матч с показателем полезности +1, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В сезоне у нападающего 13 голов и 11 передач в 37 дуэлях. «Столичники» безобразно провели заключительный период, пропустив 5 безответных шайб и уступили «Рейнджерс» – 3:7.

Ассистом отметился Артем Левшунов. Он получил самый большой среди полевых игроков айстайм в 24 минуты, повторив собственный рекорд. Но «Чикаго» уступило «Филадельфии» – 1:3. Наш защитник в текущем розыгрыше набрал 16 бомбардирских баллов. «Ястребы» далеки от плей-офф. Отставание составляет 7 пунктов.