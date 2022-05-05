Трёх белорусов отобрали на драфте главной юниорской сборной Америки по хоккею. В какие команды они попали?

Новости Беларуси. Три белорусских хоккеиста были выбраны ночью с 4 на 5 мая на драфте главной юниорской лиги Америки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 8-м раунде под общим номером 111 приглашение получил 16-летний Артем Левшунов.
Новости Беларуси. Три белорусских хоккеиста были выбраны ночью с 4 на 5 мая на драфте главной юниорской лиги Америки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 8-м раунде под общим номером 111 приглашение получил 16-летний Артем Левшунов.
Защитник юниорской национальной сборной имеет фантастическую статистику в сезоне. Он умудрился набрать 63 очка в 46 матчах чемпионата страны и общем показателе полезности «+68». Также в его послужном списке есть два ассиста в рамках молодежного чемпионата мира.
В 10-м раунде под 148-м номером «Омаха Лансерс» закрепила права на Николая Тишкевича. Его результат – 36 баллов в 40 противостояниях. Нужно напомнить, что Тишкевич был признан лучшим форвардом европейского юношеского олимпийского фестиваля, который состоялся в декабре. И, наконец, В 10-м раунде под номером 168 «Три-Сити Шторм» выбрал Александра Пальчика. В его активе 19 очков в 44 противостояниях.