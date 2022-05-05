Трёх белорусов отобрали на драфте главной юниорской сборной Америки по хоккею. В какие команды они попали?

Новости Беларуси. Три белорусских хоккеиста были выбраны ночью с 4 на 5 мая на драфте главной юниорской лиги Америки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 8-м раунде под общим номером 111 приглашение получил 16-летний Артем Левшунов.

Защитник юниорской национальной сборной имеет фантастическую статистику в сезоне. Он умудрился набрать 63 очка в 46 матчах чемпионата страны и общем показателе полезности «+68». Также в его послужном списке есть два ассиста в рамках молодежного чемпионата мира.