Артём Левшунов подписал 3-летний контракт новичка с «Чикаго»

Уроженец Жлобина был выбран на драфте НХЛ-2024 под вторым номером – для белорусов это самый высокий пик в истории. Соглашение рассчитано на три сезона, с зарплатой почти миллион долларов в год. Предусмотрены и бонусы.

В прошлом сезоне Левшунов играл в сильнейшей лиге студенческого хоккея за команду Мичиганского университета. В 35 матчах белорус набрал 38 очков. Левшунов был признан лучшим защитником и новичком года в своей конференции, а также включен в первую сборную звезд. Также трехлетний контракт новичка с «Вашингтоном» подписал белорусский форвард Илья Протас.