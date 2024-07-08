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Артём Левшунов подписал 3-летний контракт новичка с «Чикаго»

08 июля 2024 13:53
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Один из самых талантливых молодых белорусских хоккеистов Артем Левшунов подписал трехлетний контракт новичка с «Чикаго», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артём Левшунов подписал 3-летний контракт новичка с «Чикаго»-1

Уроженец Жлобина был выбран на драфте НХЛ-2024 под вторым номером – для белорусов это самый высокий пик в истории. Соглашение рассчитано на три сезона, с зарплатой почти миллион долларов в год. Предусмотрены и бонусы.

В прошлом сезоне Левшунов играл в сильнейшей лиге студенческого хоккея за команду Мичиганского университета. В 35 матчах белорус набрал 38 очков. Левшунов был признан лучшим защитником и новичком года в своей конференции, а также включен в первую сборную звезд. Также трехлетний контракт новичка с «Вашингтоном» подписал белорусский форвард Илья Протас.

# Хоккей # Артем Левшунов

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