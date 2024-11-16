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Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ и АХЛ – результаты

16 ноября 2024 13:24
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Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Вашингтон» Алексея Протаса одержал выездную победу над «Колорадо» – 5:2. Отечественный форвард провел на площадке 18 минут 6 секунд, что стало для него рекордным айстаймом в сезоне, но баллов по системе «гол плюс пас» он не набрал. Всего со старта текущего розыгрыша Протас провел 16 матчей, в которых набрал 15 очков. На данный момент Алексей является четвертым бомбардиром своей команды. 

«Калгари» Егора Шаранговича победил «Нэшвилл» – 2:0. У белоруса была хорошая возможность отличиться в меньшинстве, но этот шанс форвард не использовал. Всего на площадке он провел 16 минут.

Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ и АХЛ – результаты-2

Друг против друга сыграли белорусские хоккеисты в АХЛ. «Рокфорд», за который выступает Артем Левшунов, обыграл «Манитобу» Дмитрия Кузьмина – 3:2. В составе победителей ассистом на третьей минуте отметился отечественный защитник. Это уже четвертый голевой пас для проспекта «Чикаго» в нынешнем сезоне. Всего в восьми встречах Левшунов набрал пять очков при показателе полезности -4.

За проигравших передачей отличился Дмитрий Кузьмин, это первый результативный балл защитника в сезоне. У него по итогам матча один бросок и +1 в графе полезности.

# Егор Шарангович # Алексей Протас # Дмитрий Кузьмин # Артем Левшунов

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