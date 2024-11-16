Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ и АХЛ – результаты

Белорусские хоккеисты провели очередные матчи в НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» Алексея Протаса одержал выездную победу над «Колорадо» – 5:2. Отечественный форвард провел на площадке 18 минут 6 секунд, что стало для него рекордным айстаймом в сезоне, но баллов по системе «гол плюс пас» он не набрал. Всего со старта текущего розыгрыша Протас провел 16 матчей, в которых набрал 15 очков. На данный момент Алексей является четвертым бомбардиром своей команды.

«Калгари» Егора Шаранговича победил «Нэшвилл» – 2:0. У белоруса была хорошая возможность отличиться в меньшинстве, но этот шанс форвард не использовал. Всего на площадке он провел 16 минут.