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Белоруc Артём Левшунов выбран «Чикаго» под вторым номером в первом раунде драфта НХЛ‑2024

29 июня 2024 12:22
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Белорусский защитник Артем Левшунов выбран под общим вторым номером клубом «Чикаго» в первом раунде драфта НХЛ-2024, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белоруc Артём Левшунов выбран «Чикаго» под вторым номером в первом раунде драфта НХЛ‑2024-1

18-летний соотечественник считался одним из фаворитов церемонии. Прошедший сезон воспитанник жлобинского хоккея провел в команде студенческой лиги США Мичиганского университета, набрал 35 очков в 38 матчах.

Кроме того, Левшунов побил белорусский рекорд, став первым игроком из нашей страны, выбранным столь высоко: ранее в топ-10 попадали лишь Руслан Салей и Андрей Костицын. Они были под 9 и 10 номерами, соответственно.

# Хоккей # Артем Левшунов

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