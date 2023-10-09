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Белорус Артём Левшунов забросил первую шайбу в юниорской лиге Северной Америки

09 октября 2023 14:04
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Артем Левшунов забросил свою первую шайбу в юниорской лиге Северной Америки. На это самому перспективному молодому белорусу потребовалось всего два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Артём Левшунов забросил первую шайбу в юниорской лиге Северной Америки-1

Защитник помог своей команде, Мичиганскому университету, взять верх над «Лэйком Супериором». Представитель Синеокой открыл счет в противостоянии, мощно и точно щелкнув с дальней дистанции. В итоге была добыта победа со счетом 4:2. Левшунов считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года.

# Хоккей # Артем Левшунов # Фотофакт

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