Белорус Артём Левшунов забросил первую шайбу в юниорской лиге Северной Америки

Артем Левшунов забросил свою первую шайбу в юниорской лиге Северной Америки. На это самому перспективному молодому белорусу потребовалось всего два матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Защитник помог своей команде, Мичиганскому университету, взять верх над «Лэйком Супериором». Представитель Синеокой открыл счет в противостоянии, мощно и точно щелкнув с дальней дистанции. В итоге была добыта победа со счетом 4:2. Левшунов считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2024 года.