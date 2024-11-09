Артём Левшунов забросил первую шайбу в АХЛ

Однако клуб за который он выступает – «Рокфорд» дома проиграл «Гранд Рэпидс» – 2:4. Белорусский защитник поразил ворота соперника на 54-й минуте, тем самым сравняв цифры на табло. В этой встрече Левшунов играл в стартовой паре обороны, набрал 1 результативный балл, исполнил 4 броска в створ ворот и закончил поединок с показателем полезности 0. Напомним, Артем пропустил старт сезона из-за травмы.