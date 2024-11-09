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Артём Левшунов забросил первую шайбу в АХЛ

09 ноября 2024 18:25
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Артем Левшунов забросил первую шайбу в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиге,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артём Левшунов забросил первую шайбу в АХЛ-2

Однако клуб за который он выступает – «Рокфорд» дома проиграл «Гранд Рэпидс» – 2:4. Белорусский защитник поразил ворота соперника на 54-й минуте, тем самым сравняв цифры на табло. В этой встрече Левшунов играл в стартовой паре обороны, набрал 1 результативный балл, исполнил 4 броска в створ ворот и закончил поединок с показателем полезности 0. Напомним, Артем пропустил старт сезона из-за травмы.

# Хоккей # Артем Левшунов

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