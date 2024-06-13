Артём Левшунов возглавляет топ-10 защитников на драфте НХЛ

Артем Левшунов возглавляет топ-10 защитников на драфте НХЛ по версии официального сайта лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В прошлом сезоне в 38 матчах чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта за «Мичиган» белорус набрал 35 очков при показателе полезности «+27».

Сам же драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня в Парадайсе, штат Невада. В финальном рейтинге Центрального скаутского бюро Левшунов занимает вторую строчку.