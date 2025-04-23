23 и 24 апреля можно оставить соболезнования в Апостольской нунциатуре в Минске в связи со смертью понтифика Франциска

Слова соболезнования и скорби звучат по всему миру в связи со смертью Папы Римского Франциска. Не остаются в стороне от трагедии и белорусы. Для всех, кто хочет выразить свои чувства, открыта книга соболезнований в Апостольской нунциатуре в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сочувствие и поддержку выражают представители власти, зарубежные дипломаты и верующие Беларуси. Оставляют цветы. Папа Римский Франциск ушел из жизни на 89 году. Понтифик посвятил себя служению Господу и церкви. Его путь – свидетельство глубокой веры и мудрости. Он служит примером для миллионов верующих по всему миру.

Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:

Мы переживаем, потому что мы сегодня вспоминаем его слова, его жесты, его прикосновения, как он шел к бедным. Он шел, потому что через него действовал Иисус Христос. И поэтому сегодня мы опять-таки повторяем, Христос воскрес, Воистину воскрес. С верой, что тоже Папа Франциск, там у Господа радуется и смотрит на нас.