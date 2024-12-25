Глава Римско-католической церкви в Беларуси: Христово Рождество – праздник жизни и надежды

С особым трепетом праздник Рождества отмечают в Беларуси. Со вчерашнего вечера и весь день – все дороги ведут в костелы. Для многих посещение храмов уже семейная традиция, передающаяся из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главное ночное богослужение уже позади, но службы продолжатся на протяжении всего дня. Католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, в молитвах вспоминают о событии, изменившем ход истории человечества: появлении на свет младенца Иисуса. В храмах сцену рождения Спасителя традиционно воспроизводят с помощью фигурок и декораций. Центральное место вертепа занимают ясли. Дети с особым интересом рассматривают композицию, а взрослые – зажигают свечи и возносят молитвы о мире, здравии своих близких и родных. Молиться, чтобы в жизни мир был и здоровье. Самое главное.

Очень важный праздник для каждой семьи католической. Пришли со светлыми чувствами, чтобы поздравить всех католиков с Рождеством, причаститься и быть причастным к этому светлому празднику.

Детей мы приучаем с самого рождения, детства. Сначала начинается крещение, потом первая исповедь. И всегда мы только с Богом, только с костелом, чтобы дети более уважительно относились к взрослым. Я считаю, что костел прививает это понимание, душевность, милосердие. Христово Рождество – праздник жизни и надежды. Время, когда можно почувствовать близость Бога и открыться другим людям, отметил глава Римско-католической церкви в Беларуси, обращаясь с праздничным посланием к верующим. Всех христиан он призвал к единству и любви.