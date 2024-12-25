Глава Римско-католической церкви в Беларуси: Христово Рождество – праздник жизни и надежды
С особым трепетом праздник Рождества отмечают в Беларуси. Со вчерашнего вечера и весь день – все дороги ведут в костелы. Для многих посещение храмов уже семейная традиция, передающаяся из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное ночное богослужение уже позади, но службы продолжатся на протяжении всего дня. Католики, протестанты, англикане и часть православных, следующих григорианскому календарю, в молитвах вспоминают о событии, изменившем ход истории человечества: появлении на свет младенца Иисуса. В храмах сцену рождения Спасителя традиционно воспроизводят с помощью фигурок и декораций. Центральное место вертепа занимают ясли. Дети с особым интересом рассматривают композицию, а взрослые – зажигают свечи и возносят молитвы о мире, здравии своих близких и родных.
Молиться, чтобы в жизни мир был и здоровье. Самое главное.
Очень важный праздник для каждой семьи католической. Пришли со светлыми чувствами, чтобы поздравить всех католиков с Рождеством, причаститься и быть причастным к этому светлому празднику.
Детей мы приучаем с самого рождения, детства. Сначала начинается крещение, потом первая исповедь. И всегда мы только с Богом, только с костелом, чтобы дети более уважительно относились к взрослым. Я считаю, что костел прививает это понимание, душевность, милосердие.
Христово Рождество – праздник жизни и надежды. Время, когда можно почувствовать близость Бога и открыться другим людям, отметил глава Римско-католической церкви в Беларуси, обращаясь с праздничным посланием к верующим. Всех христиан он призвал к единству и любви.
Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Малітва і свята Божа Нараджэння нас усіх яднае. Таму няхай так і далей будзе ў нашым жыці. Каб Езус Хрыстос, які нарадзіўся, прыйшоў да нас, Бог з намі, каб таксама праз малітву і веру яднаў нас. Каб мы былі адзіным народам, які будуе в будучыню сёння, але таксама з мэтай і з думкай аб будучым пакаленні нашай моладзі, каб яны таксама, ішлі гэтай дарогай, якую мы прайшлі ад учарайшага вечара да сённяшняга дня радасці. Радасці з таго, што Бог з намі. А калі ён з намі, то хто супраць нас? З ім мы ўсё можам перамагчы. Са святам Божага Нараджэння.
После посещения костела, верующие традиционно собираются в кругу близких, чтобы отпраздновать Рождество и обменяться подарками.