В Беларуси готовятся к Рождеству – 24 декабря католики отметили сочельник
У тех, кто готовится встретить Рождество Христово, 24 декабря сочельник – удивительный вечер, который предшествует великому празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время особое, которое объединяет верующих и побуждает задуматься о важных вещах, на которые в повседневной суете часто просто не хватает времени и сил.
В нашей стране, где все конфессии занимают равные места в религиозной обществе, сочельник становится особенно важным событием. В храмах служат Святые Мессы, а верующие собираются для молитвы и размышлений о глубоком смысле праздника.
Архиепископ Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевский:
Гэтае свята вельмi важнае, каб яшчэ раз чалавек перажыў. Так, гэта паўтараецца кожны год, але з кожным годам чалавек становiцца iншым. З дзіцячага ўзросту – маладым чалавекам, потым – сталым чалавекам, потым – старэйшым. Кожны год чалавек бліжэй да свайго сэрца ўспрымае гэтую праўду. Вельмі важна, каб Бог быў у нас. Кажуць, пакуль полымя Божай любові ў нашым сэрцы, тыя, хто вакол нас, могуць не баяцца нічога.
Сочельник – это не только время глубокого духовного осмысления для верующих, но и особенный момент для семейных встреч и традиционных угощений. В этот вечер на столе обычно 12 блюд – по числу апостолов Христа.
Каждое символизирует изобилие и благословение, а под скатертью часто кладут сено, напоминая о скромных условиях рождения Спасителя. А облатки – тонкие хлебцы, которые верующие делят друг с другом – являются символом единства.
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