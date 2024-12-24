В Беларуси готовятся к Рождеству – 24 декабря католики отметили сочельник

У тех, кто готовится встретить Рождество Христово, 24 декабря сочельник – удивительный вечер, который предшествует великому празднику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время особое, которое объединяет верующих и побуждает задуматься о важных вещах, на которые в повседневной суете часто просто не хватает времени и сил.