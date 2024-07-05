«Процесс организован достойно». В белорусских вузах стартовали испытания для целевиков

В Беларуси выстроена централизованная система подготовки специалистов, которая создает условия для качественной профессиональной реализации каждого выпускника. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения Витебского государственного технологического университета. Сегодня, 5 июля, в вузе проводятся вступительные испытания для целевиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году в университете было лишь два целевых места, в 2024 году – 23. Конкурс среди абитуриентов отмечается по всем специальностям. Среди особо востребованных белорусской экономикой те, что касаются технологий машиностроения и автоматизации производства.

Андрей Кузнецов, ректор Витебского государственного технологического университета:

Основные заказчики кадров, которые предоставили целевые места, – оршанский «Красный борец», Оршанский инструментальный завод, «Витязь», Оршанский авиаремонтный завод. Трендовая специальность – технология и конструирование швейных изделий – там тоже порядка пяти мест по целевому набору. Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Ребята, конечно, волнуются, но четко формулируют, отвечают, мотивированно приходят на ту или иную специализацию, соответственно, это свидетельствует о том, что качественная работа предварительная была проведена заказчиками кадров и высшим учебным заведением. В этом году увеличился целевой набор. Мы будем принимать более 5,6 тысячи абитуриентов. Мы будем принимать наших абитуриентов, в прошлом году это было 4 800. Вы видите, практически ежегодно добавляем.

Испытания для целевиков проходят и в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники. Сегодня абитуриенты сдавали математику. К экзамену были допущены более сотни человек. На подготовку к ответу – всего 40 минут. Оценки ребята узнали сразу, а вот удалось ли поступить, станет известно позже. Списки будут сформированы до 12 июля. Целевой набор в вузе в 2024 году составляет 67 мест.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

В этом году были ужесточены в том числе подходы к заказчикам, то есть заказчики должны обеспечить конкурс на свои целевые места, которые они заказывают. Соответственно, это позволит отобрать самых лучших.