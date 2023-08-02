За 6 месяцев 2023-го КГК взыскал около 320 млн рублей в бюджет государства
Новости Беларуси. Комитет госконтроля за первое полугодие взыскал в бюджет государства около 320 миллионов рублей. Это на 21 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. В ведомстве подвели итоги работы за шесть месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особый упор делается на соблюдении бюджетного законодательства и преодоление последствий внешнего экономического давления. Также активно ведется работа с обращениями граждан. С начала года их рассмотрено более 4 000.
Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Расставлены акценты, задачи на оставшийся период 2023 года. И основной упор, конечно, на повышение эффективности контроля за выполнением поручений главы государства, на анализ ситуации внесения предложений по более эффективному функционированию отраслей экономики в условиях санкционного давления и тех нарушенных цепочек именно экономической связи наших субъектов хозяйствования.
К слову, именно сегодня, 2 августа, отмечается дата зарождения Комитета государственного контроля. Вот уже 29 лет он пристально наблюдает за деятельностью властей на разных уровнях, следит за тем, как соблюдаются субъектами хозяйствования нормативные акты в сфере экономики, расходуются бюджетные деньги.