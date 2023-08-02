За 6 месяцев 2023-го КГК взыскал около 320 млн рублей в бюджет государства

Новости Беларуси. Комитет госконтроля за первое полугодие взыскал в бюджет государства около 320 миллионов рублей. Это на 21 % больше, чем за аналогичный период 2022 года. В ведомстве подвели итоги работы за шесть месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особый упор делается на соблюдении бюджетного законодательства и преодоление последствий внешнего экономического давления. Также активно ведется работа с обращениями граждан. С начала года их рассмотрено более 4 000.