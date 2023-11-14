Студенты пообщались с руководством Комитета госконтроля

Новости Беларуси. Познакомиться с теми, кто стоит на страже экономических интересов страны, и узнать про особенности их работы. Молодежный актив столицы пообщался с сотрудниками и руководством Комитета госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диалог объединил более сотни студентов, часть из которых в будущем планирует поступить на службу в контролирующие органы. Они интересовались работой Комитета, тем, как специалистам удается раскрывать незаконные финансовые схемы и сохранять средства бюджета.

Иван Квашко, студент Белорусского государственного университета:

Очень интересное место для проведения мероприятия, все таки Комитет государственного контроля. Не каждый студент попадает сюда так часто. И встреча с председателем Комитета – это тоже очень ответственно и любопытно, потому что Василий Николаевич [Василий Николаевич Герасимов, председатель Комитета государственного контроля – прим. ред.] – это человек, который имеет большой опыт управленческой работы, прошел определенный путь. И, конечно, это очень интересно на сегодня для молодежи.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Тот диалог, который состоялся, показал, что молодежи интересно, чем живет главный контрольный орган страны, кто здесь работает, какие основные направления и темы в работе Комитета, какие условия труда работников. Задавали такие живые вопросы, именно с практической точки зрения их интересует прохождение практики, стажировок на базе Комитета.