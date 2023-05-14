Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником

Новости Беларуси. Сегодня, 14 мая, важный день для белорусских школьников. 11-классники сдавали централизованный экзамен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый в их жизни и в жизни страны. О том, что грядут перемены в образовании, мы узнали еще в 2022 году, когда профильный министр представил реформу на самом высоком уровне. Тогда прозвучало, пожалуй, главное требование Президента – чтобы поступление в вузы не было лотереей, а знания оценивались максимально справедливо. Для этого в Беларуси ввели два централизованных экзамена. Их сдают в школе вместо выпускных. Итоговые оценки будут влиять на балл аттестата и при поступлении в вузы. Оксана Семашко посмотрела на экзамены глазами школьников и вынесла свою оценку образовательным новшествам.

Сегодня Артем проснулся еще до будильника, как говорят в агрогородке, с первыми петухами. Не спалось – впереди ответственный день.

Сегодня Артем сдает централизованный экзамен.

– Доброе утро!

– Доброе!

– Доброе!

– Как настроение?

– Отличное. Спасибо.

– Волнуешься?

– Да, нет.

– Не волнуйся! Все будет в порядке!

– Я знаю, что все будет хорошо.

Наряд с иголочки, паспорт, ручка и обязательно запасная. В этом важном деле нужно учесть все до мелочей. Ученик года, участник олимпиад и просто отличник – к ЦЭ готовился по всем правилам, но и удачу спугнуть боится.

Игорь Досин, папа выпускника:

Не волнуйся. Все пройдет у тебя хорошо. Это обычная твоя контрольная работа. Так что смело иди и с хорошими мыслями, и с чистым сердцем. Все у тебя получится.

– Хорошо. Напишу на 100 баллов.

– Вот, вот это умница.

– Спасибо, мама.

– На здоровье.

На экзамен провожают всей семьей. Понятное дело: результаты этого дня определят во многом будущее. Артем сдает белорусский язык, поступать планирует в БГУИР на программиста.

Вот буквально первые шаги на пути к своей мечте. А дальше школьный автобус везет 11-классников в Дзержинск, где сегодня они сдавали экзамен. Их особый настрой передался даже водителю.

Виктор Жибрик, водитель автобуса:

Были сосредоточенные немножко. К экзаменам по-любому надо всегда быть сосредоточенными. Все-таки ж экзамен есть экзамен!

Оксана Семашко, корреспондент:

В пункте сдачи централизованного экзамена в Дзержинске организовано для удобства тех, кто проходит испытание, сразу два входа. Вот первый, второй, к сожалению, мы не можем показать, потому что журналистам сегодня запрещено работать как внутри помещения, где проходит экзамен, так и на его территории.

Строгие правила – вовсе не прихоть организаторов. А требования безопасности и, конечно, ради справедливости. Думали, в ожидании первых отстрелявшихся будем томиться два часа. Столько длился экзамен. Но некоторым с заданиями удалось справиться намного раньше.

Ефросинья Лозюк, ученица средней школы № 1 Фаниполя:

В принципе, все задания довольно легкие. Если знаешь, мне кажется, довольно легко написать их будет.

А с какими впечатлениями вышел с экзамена герой нашего репортажа? Артем грамотно использовал отведенное время. Его принцип – 100 раз проверь.

Артем Досин, ученик Боровской средней школы:

Написал вроде бы хорошо. Задания все несложные, знакомые. Все правила проходили мы. Были пару моментов, где сомневался, но, думаю, правильно написал.

Первый централизованный экзамен сдали более 50 тысяч выпускников. Для этого специалисты провели большую подготовительную работу. Впереди у школьников еще один централизованный экзамен. Он пройдет 21 мая.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Та работа, которая выстраивалась в предыдущие годы, немножко подкорректирована, усовершенствована в этом году. И я надеюсь, что вступительная кампания пройдет на достаточно высоком уровне и действительно абитуриенты и выпускники покажут тот уровень знаний, который у них есть без каких-либо нарушений существенных.

Ирина Чернявская, заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

Мы посетили все вузы и разговаривали с детьми. Так вот, задания были для них посильные. И что самое отрадное и самое приятное, бывая на различных факультетах, разговаривая с детьми просто так, они говорили о том, что многие из них хотят стать педагогами.