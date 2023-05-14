Прямой эфир

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником

14 мая 2023 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 14 мая, важный день для белорусских школьников. 11-классники сдавали централизованный экзамен, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Первый в их жизни и в жизни страны.  

О том, что грядут перемены в образовании, мы узнали еще в 2022 году, когда профильный министр представил реформу на самом высоком уровне. Тогда прозвучало, пожалуй, главное требование Президента – чтобы поступление в вузы не было лотереей, а знания оценивались максимально справедливо. Для этого в Беларуси ввели два централизованных экзамена. Их сдают в школе вместо выпускных. Итоговые оценки будут влиять на балл аттестата и при поступлении в вузы.  

Оксана Семашко посмотрела на экзамены глазами школьников и вынесла свою оценку образовательным новшествам.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-1

Сегодня Артем проснулся еще до будильника, как говорят в агрогородке, с первыми петухами. Не спалось – впереди ответственный день.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-4

Сегодня Артем сдает централизованный экзамен.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-7

– Доброе утро!  
– Доброе!  
– Доброе!  
– Как настроение?   
– Отличное. Спасибо.  
– Волнуешься?  
– Да, нет.  
– Не волнуйся! Все будет в порядке!  
– Я знаю, что все будет хорошо.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-10

Наряд с иголочки, паспорт, ручка и обязательно запасная. В этом важном деле нужно учесть все до мелочей. Ученик года, участник олимпиад и просто отличник – к ЦЭ готовился по всем правилам, но и удачу спугнуть боится.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-13

Игорь Досин, папа выпускника:  
Не волнуйся. Все пройдет у тебя хорошо. Это обычная твоя контрольная работа. Так что смело иди и с хорошими мыслями, и с чистым сердцем. Все у тебя получится.  
– Хорошо. Напишу на 100 баллов.  
– Вот, вот это умница.  
– Спасибо, мама. 
– На здоровье.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-16

На экзамен провожают всей семьей. Понятное дело: результаты этого дня определят во многом будущее. Артем сдает белорусский язык, поступать планирует в БГУИР на программиста.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-19

Вот буквально первые шаги на пути к своей мечте. А дальше школьный автобус везет 11-классников в Дзержинск, где сегодня они сдавали экзамен. Их особый настрой передался даже водителю.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-22

Виктор Жибрик, водитель автобуса:  
Были сосредоточенные немножко. К экзаменам по-любому надо всегда быть сосредоточенными. Все-таки ж экзамен есть экзамен!  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-25

Оксана Семашко, корреспондент:  
В пункте сдачи централизованного экзамена в Дзержинске организовано для удобства тех, кто проходит испытание, сразу два входа. Вот первый, второй, к сожалению, мы не можем показать, потому что журналистам сегодня запрещено работать как внутри помещения, где проходит экзамен, так и на его территории.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-28

Строгие правила – вовсе не прихоть организаторов. А требования безопасности и, конечно, ради справедливости. Думали, в ожидании первых отстрелявшихся будем томиться два часа. Столько длился экзамен. Но некоторым с заданиями удалось справиться намного раньше.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-31

Ефросинья Лозюк, ученица средней школы № 1 Фаниполя:  
В принципе, все задания довольно легкие. Если знаешь, мне кажется, довольно легко написать их будет.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-34

А с какими впечатлениями вышел с экзамена герой нашего репортажа? Артем грамотно использовал отведенное время. Его принцип – 100 раз проверь.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-37

Артем Досин, ученик Боровской средней школы:  
Написал вроде бы хорошо. Задания все несложные, знакомые. Все правила проходили мы. Были пару моментов, где сомневался, но, думаю, правильно написал.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-40

Первый централизованный экзамен сдали более 50 тысяч выпускников. Для этого специалисты провели большую подготовительную работу. Впереди у школьников еще один централизованный экзамен. Он пройдет 21 мая.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-43

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:  
Та работа, которая выстраивалась в предыдущие годы, немножко подкорректирована, усовершенствована в этом году. И я надеюсь, что вступительная кампания пройдет на достаточно высоком уровне и действительно абитуриенты и выпускники покажут тот уровень знаний, который у них есть без каких-либо нарушений существенных.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-46

Ирина Чернявская, заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:  
Мы посетили все вузы и разговаривали с детьми. Так вот, задания были для них посильные. И что самое отрадное и самое приятное, бывая на различных факультетах, разговаривая с детьми просто так, они говорили о том, что многие из них хотят стать педагогами.  

Как прошёл первый в Беларуси ЦЭ? Провели день с выпускником-49

Результаты централизованного экзамена по русскому и белорусскому языкам станут известны чуть позже. Так что нужно набраться терпения. В целом в этом году вузы готовы принять более 52 тысяч абитуриентов. С 2023-го увеличили число мест на бюджет, расширили целевую подготовку для медиков, педагогов, усилят регионы. В ссузы открыты не менее перспективные возможности для больше чем 28 тысяч умников и умниц.  

# Вступительная кампания # общество # Оксана Семашко # Андрей Лобович # Ирина Чернявская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гайдукевич: украинцы нужны были как топливо для войны, чтобы воевать с Россией
14 мая 2023 18:27

Гайдукевич: украинцы нужны были как топливо для войны, чтобы воевать с Россией

Знает ли Германия о террористических атаках со стороны Украины на Беларусь? Рассказал немец Детлеф Бауэр
14 мая 2023 18:21

Знает ли Германия о террористических атаках со стороны Украины на Беларусь? Рассказал немец Детлеф Бауэр

Давно мечтали о деревянном домике? Уже готовый можно купить в лесхозе
14 мая 2023 17:50

Давно мечтали о деревянном домике? Уже готовый можно купить в лесхозе