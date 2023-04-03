Тонны капусты сгнили в Лидском районе из-за халатности фермеров и местных органов власти

Новости Беларуси. Товары с душком. Тонны капусты сгнили из-за халатности фермеров и местных органов власти в Лидском районе. И это не единичный случай в стране. Ряд проблем, касающихся формирования и использования стабфондов, выявил Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отдельных случаях облисполкомы формально подошли к выбору хранителей плодоовощной продукции. В их число были включены организации, складские помещения которых для этого непригодны. Так, в фермерском хозяйстве Стародорожского района витаминный товар складировали в помещении бывшей мастерской по ремонту автотракторной техники. В свою очередь производители ссылаются на отсутствие спроса торговых сетей. Ретейлеры неохотно берут отечественную продукцию, а иногда и вовсе отказываются. При этом реализуют импортные овощи и фрукты по цене в несколько раз выше белорусской.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси:

Торговые сети не в должной мере выбирают и исполняют свои обязательства по выборке тех объемов плодоовощной продукции, которые определены в договорах. И, соответственно, на складах, хранилищах хранителей стабфондов на сегодня скопились достаточные объемы невостребованной сетями плодоовощной продукции.