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Тонны капусты сгнили в Лидском районе из-за халатности фермеров и местных органов власти

03 апреля 2023 18:05
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Новости Беларуси. Товары с душком. Тонны капусты сгнили из-за халатности фермеров и местных органов власти в Лидском районе. И это не единичный случай в стране. Ряд проблем, касающихся формирования и использования стабфондов, выявил Комитет госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тонны капусты сгнили в Лидском районе из-за халатности фермеров и местных органов власти -1

В отдельных случаях облисполкомы формально подошли к выбору хранителей плодоовощной продукции. В их число были включены организации, складские помещения которых для этого непригодны. Так, в фермерском хозяйстве Стародорожского района витаминный товар складировали в помещении бывшей мастерской по ремонту автотракторной техники. В свою очередь производители ссылаются на отсутствие спроса торговых сетей. Ретейлеры неохотно берут отечественную продукцию, а иногда и вовсе отказываются. При этом реализуют импортные овощи и фрукты по цене в несколько раз выше белорусской.

Тонны капусты сгнили в Лидском районе из-за халатности фермеров и местных органов власти -4

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси:
Торговые сети не в должной мере выбирают и исполняют свои обязательства по выборке тех объемов плодоовощной продукции, которые определены в договорах. И, соответственно, на складах, хранилищах хранителей стабфондов на сегодня скопились достаточные объемы невостребованной сетями плодоовощной продукции.

Тонны капусты сгнили в Лидском районе из-за халатности фермеров и местных органов власти -7

По выявленным фактам нарушений к ответственности уже привлечен ряд должностных лиц из местной вертикали власти и хранителей стабфондов.

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# Комитет госконтроля # общество # Андрей Лобович # Фотофакт

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