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В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг

20 мая 2024 16:54
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Новости Беларуси. Улучшение качества и контроль за необоснованным ростом цен. Правительство и Комитет госконтроля утвердили план по совершенствованию механизмов ценового регулирования в сфере платной медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг-1

Документ предусматривает корректировку правовых актов по тарифам услуг, а также ценам на лекарства и медизделия. Несмотря на то, что соответствующая работа в сфере здравоохранения велась и раньше, некоторые субъекты продолжали недобросовестно выполнять свои обязанности. Особенно в области стоматологии: среди выявленных нарушений – завышение стоимости, дублирование услуг, а то и вовсе включение их в расчет и невыполнение. Теперь утвержденный правительством и Комитетом госконтроля план позволит сделать оказание медпомощи более прозрачным и доступным для населения.

В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг-4

Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Будут актуализированы нормы времени на отдельные виды услуг, а также усовершенствован контроль за качеством медицинской помощи и организациями здравоохранения. Планируется введение ценового регулирования на отдельные виды востребованных медуслуг, а также совершенствование требований, предъявляемых к лицензиатам, которые осуществляют медицинскую и фармацевтическую деятельность.

В Беларуси усовершенствуют механизмы ценового регулирования платных медуслуг-7

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Надо дать определенное время госорганам на реализацию мероприятий. Потому что они в основном затрагивают внесение соответствующих изменений в нормативно-правовые акты. Поэтому во втором полугодии 2024 года контрольные мероприятия со стороны Комитета будут продолжены. И мы посмотрим, как повлияла реализация плана на реальную ситуацию на этом рынке.

Кроме того, с 1 июля изменятся нормы времени и расхода материалов в стоматологии. На данный момент уже проведена оптимизация 169 видов услуг и актуализированы нормы на расход материалов по более чем 30 позициям.

# Медицина # общество # Александр Старовойтов # Андрей Лобович

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