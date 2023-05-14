Петришенко о сдаче первого ЦЭ выпускниками: это повысит их ответственность, но и облегчит подготовку

Новости Беларуси. Первый централизованный экзамен прошел в Беларуси. Сегодня, 14 мая, 11-классники сдавали русский и белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в испытании приняли участие более 53 тысяч человек. Такой формат аттестации новый – он заменит выпускные испытания за школьный курс. Экзамен проходил в 144 пунктах по всей стране. Помимо организационных комиссий, за ходом проведения следили и специалисты Комитета госконтроля.

В прошлом году готовились усердно, по 4-5 часов в неделю. В этом году немного ослабло, но тоже довольно усердно готовились. На следующей неделе – английский язык, а уже 30 июня – история Беларуси.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Все эти тесты в рамках школьной программы, этот подход определяют, чтобы не надо было сдавать выпускные экзамены. То есть это и есть выпускной экзамен за курс средней школы, они совмещены. И самое главное – они совмещены и со вступительными экзаменами, то есть дважды нашим выпускникам не придется готовиться. Это повысит и их ответственность, но в определенной степени облегчит их подготовку.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

Сформирована 71 одна группа контролеров, которые работают по всей стране: в областных центрах, в районных центрах, где есть пункты для сдачи централизованного экзамена. В целом ситуация спокойная, рабочая.