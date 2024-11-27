В Минске прошло совместное заседание коллегий высших органов финансового контроля стран ЕАЭС
По итогам 2023 года, поступление сумм ввозных таможенных пошлин в бюджет Беларуси в рамках ЕАЭС увеличилось на 50 %. Общая сумма составила более 700 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы совместной работы коллегий высших органов финансового контроля – стран-участниц Союза – обсудили в Минске.
На повестке дня – подведение итогов совместной проверки соблюдения уполномоченными органами порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин. Контроль показал, что государства – участники ЕАЭС соблюдают нормативы распределения средств в полной мере. Отмечается и рост поступлений в бюджет стран Союза. Так, сумма таможенных пошлин увеличилась на 45 % и составила около 15 миллиардов долларов.
Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:
Рост объема платежей связан с определенным провалом 2022 года на фоне тех санкций, которые были введены в том числе в отношении Российской Федерации. Соответственно, в 2023 году нашлись новые пути для поставки товара. Товароборот восстановился в прежних объемах, и рост поступления таможенных платежей в бюджеты стран соответствует.
Стоит отметить, Беларусь получает порядка 5 % от ввозных таможенных пошлин ЕАЭС.