В Минске прошло совместное заседание коллегий высших органов финансового контроля стран ЕАЭС

По итогам 2023 года, поступление сумм ввозных таможенных пошлин в бюджет Беларуси в рамках ЕАЭС увеличилось на 50 %. Общая сумма составила более 700 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы совместной работы коллегий высших органов финансового контроля – стран-участниц Союза – обсудили в Минске.

На повестке дня – подведение итогов совместной проверки соблюдения уполномоченными органами порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин. Контроль показал, что государства – участники ЕАЭС соблюдают нормативы распределения средств в полной мере. Отмечается и рост поступлений в бюджет стран Союза. Так, сумма таможенных пошлин увеличилась на 45 % и составила около 15 миллиардов долларов.