«Знаний маловато, надо ещё и удача». Лукашенко дал совет абитуриентам и их родителям

Александру Лукашенко доложили о ходе вступительной кампании. Люди должны быть убеждены в полной справедливости этого процесса на всех этапах – вот, пожалуй, главное требование лидера ко всем, кто за это отвечает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также Александр Лукашенко поинтересовался, как прошел централизованный экзамен, оправдало ли себя это нововведение? При этом Президент просил не ретушировать возможные ошибки, а, если они есть, признать и исправить их.

57 тысяч школьников и как минимум вдвое больше взрослых по всей стране этой весной и летом особенно волнуются. Выпускники и их родители – категория особая. И те, кто хоть раз проходил через поступление, спорить не станут. Это вопрос государственной важности. Именно поэтому он обсуждается на высшем уровне и находится на высшем контроле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы прекрасно знаем, какое значение имеет это событие в ответственной семье. Сами через это практически все проходили. Поэтому очень важно обеспечить такую систему, которая бы убеждала наших людей в справедливости приведения этой кампании. Чтобы люди не волновались, что будет честно. Вот я не сомневаюсь, что будет честно, хотя нечестно и не было. Потому что Комитет госконтроля, он и в этом году будет контролировать процесс. Просто надо родителям и абитуриентам понимать, что все будет честно. Есть знания, но знаний маловато, надо еще и удача, чтобы было. Вот знания плюс удача – и будешь учиться в вузе. По крайней мере, если какая-то случайность, мы подумаем над тем, чтобы случайностей этих избежать. Если что-то случится, мы должны видеть и это. Посмотреть на тех людей, которые, может быть, к нам обратятся. Не надо в этой ситуации обидеть семьи и, самое главное, молодого человека, который только что становится на нормальный жизненный путь.

Объективность – это слово чаще других звучит, когда речь идет об оценке знаний вступительной кампании и ее результатах, от которых зависит будущее отдельно взятого белоруса, а значит, и Беларуси в целом. Понадобилось несколько подходов, прежде чем от классических экзаменов (сначала в школе, потом за ее пределами) через четыре ЦТ пришли к двум ЦЭ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Один предмет по выбору, а второй – это государственный язык, вместо четырех выпускных экзаменов, которые ранее проходили в школе. Александр Лукашенко:

Ну ты еще раз людям напомни, что такое централизованный экзамен.

– Централизованный экзамен – фактически на сегодняшний день это контрольная работа, но которая выполняется в виде тестовой формы, когда компьютер в последующем проверяет эти работы. И хотел бы отметить, что два независимых человека после компьютера каждую работу перепроверяют.

– По итогам 11 классов.

– Для того чтобы получить аттестат.

– Да, аттестат ты получил, и итоги централизованного экзамена за 11 классов…

– Можно использовать для поступления в учреждения высшего образования.

– Если этот предмет тебе подходит. Чтобы поступать в последующем в университете. Президенту доложили о проделанной работе для профилизации абитуриентов на ранних уровнях.

И вот третий год полет нормальный с позиции заинтересованных. А если оценить ситуацию объективно? Президент на личном контроле держит важнейшую тему. Что символично, этот разговор именно сегодня, когда накануне выпускники сдали последний централизованный экзамен. Александр Лукашенко:

Как прошел централизованный экзамен в текущем году и оправдало ли это нововведение себя? Если оправдала, то в чем? Только откровенно. Если где-то ошиблись, надо эту ситуацию исправлять. Ни в коем случае нельзя ее ретушировать, потому что очень серьезное это дело.

Из опыта прошлых лет выводы сделали. Так, например, экзаменуемые получили возможность свою работу оценить, не дожидаясь результатов. Ее копия будет находиться в личном кабинете, а правила оценивания известны и неизменны. Человеческий фактор, за который так опасаются, максимально исключен. Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра, она же председатель госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, гарантирует.