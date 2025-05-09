Страна помнит и не предаст! Тысячи белорусов приняли участие в возложении цветов в Минске

Традиционно этот праздничный день во всех регионах начинается с церемоний возложения цветов. Тысячи белорусов устремились к памятникам Великой Отечественной и местам воинской славы, чтобы поклониться бессмертному подвигу миллионов советских солдат, отдать дань уважения каждому, кто приближал победный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь помнит и не предаст – это наш сигнал всему миру. Центральной локацией в Минске стала площадь Победы. От мала до велика – люди всех поколений склоняют головы у Вечного огня, с болью в сердце вспоминают своих героев.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я живу с этой войной в сердце. Почему? Потому что мне повезло, что живы мои родители. Мама, которая в оккупации была ребенком, и она очень часто вспоминает войну, а сейчас еще чаще. Рассказывает о той войне, о той трагедии, которая была на нашей земле. Беларусь просто стирали с лица земли. Наш народ уничтожали. Но никто не смог победить наш тогда советский народ.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Для меня это память о моих дедах, которые воевали и на фронте, и в партизанских отрядах. И когда ты понимаешь, что эта Победа была в том числе и благодаря твоим предкам, твоим дедам, ты понимаешь, что она наша общая. И ты должен хранить и делать все возможно для того, чтобы сохранить мир и делать нашу страну еще сильнее.