Беларусь и Россия запустят совместные инженерно-технические программы

В Союзном государстве запустят инженерно-технические программы. О роли образования в современном мире говорили глава белорусского правительства и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – подготовка кадров, в особенности архитекторов сложных систем. За цифровыми платформами будущее, отметил Александр Турчин, и нашим странам необходимы такие специалисты. Речь идет о подготовке кадров с выдачей двух дипломов, использовании имеющегося интеллектуального потенциала, материально-технической базы двух университетов – российского и белорусского. Договоренности о запуске таких программ уже достигнуты с двумя ведущими университетами Казани. Готово соглашение о сотрудничестве Московского государственного технического университета имени Баумана с тремя белорусскими вузами.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Мы сегодня должны работать с теми ребятами, которые являются одаренными, мотивированными, которые должны в будущем стать высококлассными специалистами, во многом архитекторами тех инновационных структур, которые должны работать на экономику Союзного государства. И в этой связи достигнуты договоренности о реализации запуска со следующего учебного года 2026/2027 совместных образовательных программ по этим ключевым направлениям между нашими ведущими университетами. Беларусь и Россия плотно сотрудничают в образовательной сфере. Многие вузы работают в кооперации. Кроме того, у студентов Союзного государства есть возможность получать высшее образование в двух странах. С этого года при поступлении в российские вузы абитуриентам из-за рубежа предоставляется возможность получить гранты. Их выделено две с половиной тысячи.