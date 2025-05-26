Списать не получится! Как школьники сдают экзамены в Беларуси?

Для выпускников школ наступила самая ответственная и волнительная неделя. 26 мая 11-классники сдали первый централизованный экзамен по предмету на выбор, а в четверг их ждет второе испытание – по русскому или белорусскому языку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно в экзаменационных пунктах, а их по стране 144, выпускники прошлых лет сдают централизованное тестирование. Существенных изменений в организации проверки знаний в 2025 году не произошло. Как и прежде, главное – равные и безопасные условия для ребят. Исключить любые проявления формализма – ключевое требование Александра Лукашенко. Как подготовились к экзаменационной неделе вузы страны и какие предметы в топе, выясняли наши корреспонденты.

Пункты контроля знаний распахнули двери ровно в 11:00. Два централизованных экзамена – то, что пока отделяет 11-классников от шага во взрослую жизнь. Но сегодня они преодолеют первый рубеж – испытание по предмету на выбор. Выпускники столичных школ Московского района сдают его в Белорусском педуниверситете имени Максима Танка. В списке – около 2 тысяч человек. Все заметно нервничают, но уверены в цели – набрать хороший балл. Для кого-то это станет пропуском в вуз. По сравнению с прошлым годом значимых изменений в экзаменационном процессе не произошло. Равные возможности и честный контроль знаний на централизованном экзамене – это уже догма. Организация испытаний отточена до деталей. От вопросов доставки экзаменационных материалов и продуманной навигации для ребят по зданию до работы медпунктов. Все для комфортного, безопасного и безбарьерного процесса. Ректор БГПУ: созданы все условия, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и успешно провели ЦЭ. Читайте здесь.

Почти 57 тысяч человек – именно столько желающих сдать в этом году централизованный экзамен. Самыми популярными стали русский язык, математика и белорусский. В программе и новый предмет – «История Беларуси в контексте всемирной истории». Но он лишь для выпускников 14 экспериментальных классов учебных заведений страны. Уже в следующем году предмет смогут сдавать все школьники. Одновременно с экзаменом по всей стране прошло и централизованное тестирование. Только на базе Гродненского университета имени Янки Купалы желающих его сдать больше 8 сотен.

Александр Каревский, председатель организационной комиссии по ЦЭ и ЦТ, первый проректор Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

1649 человек сдают централизованный экзамен, и зарегистрировано также 814 тестов для централизованного тестирования из числа выпускников прошлых лет, выпускников учреждений общего среднего образования и выпускников колледжей. Это те, кто в прошлом году по каким-то причинам не смог поступить в высшие учебные заведения, такая возможность в этом году у них также будет. Уверенной походкой Светлана Кравчик покидает стены Купаловского вуза, где за час сдала централизованное тестирование. В рядах первых. Ведь не сомневается, нет смысла сидеть до последнего, здесь решает не время, а знания. Девушка усиленно готовилась, в этом году оканчивает Слонимский медицинский колледж и мечтает быть врачом.

Светлана Кравчик, учащаяся Слонимского государственного медицинского колледжа:

Я сегодня сдавала химию, ЦТ, вышла через 40 минут, решать можно. Выпускники нынешние и прошлых лет сдают ЦЭ и ЦТ в одних и тех же аудитория – задания в бланках одинаковые, только для 11-классников результаты зачтутся и для госэкзамена в школе, и для поступления. Для такой единой проверки знаний правила тоже общие для всех. Прибыть в университет за полчаса до начала, сдать телефон в гардероб. В аудитории рассчитывать на подсказки из зала не стоит – там запрещено работать преподавателям тех предметов, по которым идет испытание. Наталья Петкевич ознакомилась с организацией проведения ЦЭ в БГПУ. Подробности. Но в этот раз отправиться на пересдачу из-за шпаргалки желающих не нашлось. Новация этого года – запрет на мобильные телефоны в здании – сработал положительно, удаленных из аудитории ребят нет. Были лишь те, кто не пришел по уважительным причинам – это болезнь или участие в спортивных соревнованиях. В итоге общая явка в пункты контроля знаний составила 99,7 %.