Прямой эфир

Александр Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ

27 февраля 2019 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом». Александр Лукашенко в пятницу, 1 марта, встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ-1

Планируется, что участниками встречи станут более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, представители конфессий.

Подобный открытый диалог главы государства с общественностью впервые прошел в феврале 2017 года и имел большой общественный резонанс. Тогда общение длилось более семи часов и охватило самый широкий круг тем, в том числе и достаточно острых.

Александр Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ-4

Среди прозвучавших вопросов были и те, что пришли от обычных граждан. В этой связи информационное агентство БЕЛТА с 27 февраля вновь предлагает задать вопрос Президенту. Самые интересные и важные из присланных тем будут озвучены на предстоящей встрече с Александром Лукашенко. Отправить свой вопрос можно круглосуточно на электронную почту.

Александр Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ-7

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шеф-повар Недели белорусской кухни: «Те же налистники могут являться обычным стрит-фудом»
27 февраля 2019 07:50

Шеф-повар Недели белорусской кухни: «Те же налистники могут являться обычным стрит-фудом»

В Беларуси для прошедших срочную службу планируют ввести льготы и преференции
27 февраля 2019 07:00

В Беларуси для прошедших срочную службу планируют ввести льготы и преференции

Александр Лукашенко: «Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьёзные медицинские противопоказания»
26 февраля 2019 19:49

Александр Лукашенко: «Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьёзные медицинские противопоказания»