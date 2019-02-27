Александр Лукашенко встретится с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ

Новости Беларуси. «Большой разговор с Президентом». Александр Лукашенко в пятницу, 1 марта, встретится с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что участниками встречи станут более 200 человек. В их числе не только журналисты, но и политологи, экономисты, представители конфессий.

Подобный открытый диалог главы государства с общественностью впервые прошел в феврале 2017 года и имел большой общественный резонанс. Тогда общение длилось более семи часов и охватило самый широкий круг тем, в том числе и достаточно острых.