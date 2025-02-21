Насколько высок уровень взаимодействия местных властей с жителями? Депутат рассказал на конкретных примерах

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: А насколько высоко вы оцениваете взаимодействие местных властей с жителями по вопросам благоустройства? Может быть, по десятибалльной шкале? Какие барьеры существуют для реализации инициатив граждан и как их преодолеть? Возможно, к вам как к депутату обращались с жалобами на глухоту органов ЖКХ.

Александр Лукашевич, депутат Минского городского Совета депутатов:

Неделю назад я проводил прием граждан в своем избирательном округе, как всегда, по графику. Пришли ко мне две женщины на прием, представители одного большого жилого дома с вопросом о том, что их не слышат по решению вопроса ЖКХ. Нами совместно с администрацией района, я проговорил с главой администрации, с первым заместителем главы администрации, в предыдущий понедельник собрали в одной из школ. На собрание с жителями этого дома пришли порядка 140 человек.

Они получили ответы на все свои вопросы. Я уверен, что они услышали ответы, которые им необходимы. Мы наметили пути решения этой проблемы, и большая часть жителей ушла в удовлетворенном состоянии, потому что их услышали, потому что с ними встретились представители администрации района, потому что они смогли получить ответы на свои вопросы. И я уверен, что мы этот вопрос будем держать на контроле, мы его все равно приведем к логическому разрешению.

Более того, этот дом стоит в плане на реконструкцию, на модернизацию на 2026 год. У нас еще в запасе есть большое количество времени. И эти жители сказали большое спасибо, что они, простые жители этого округа, имеют возможность быть услышанными.