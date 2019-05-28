«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 мая белорусский лидер в преддверии саммита встретился с главой дружественной страны – Касым-Жомартом Токаевым. Он вступил в должность два месяца назад. В знак особого уважения два лидера обменялись подарками.