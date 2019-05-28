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«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами

28 мая 2019 17:26
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Казахстан, где 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами-1

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами-3

28 мая белорусский лидер в преддверии саммита встретился с главой дружественной страны – Касым-Жомартом Токаевым. Он вступил в должность два месяца назад.

В знак особого уважения два лидера обменялись подарками.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами-6

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это наши новинки. Поставляем подобное, но это уже последнее производство. Проверено, сертифицировано.

«Это наши новинки». Александр Лукашенко подарил президенту Казахстана корзину с белорусскими продуктами-11

Александр Лукашенко: «Я абсолютно поддерживаю то, что происходит в Казахстане»

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашевич # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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