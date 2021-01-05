Юрий Шевцов об игре с норвежцеми: взяли два очка, которые нам дают очень хорошие шансы для выхода из группы

Скандинавы приехали в Минск не самым сильным составом, однако на старте пытались бороться, не давая белорусам шансов вырваться вперед. Тем не менее подопечные Шевцова в середине тайма оторвались на четыре мяча, а завершили первую половину ведя уже плюс семь. Во втором тайме у норвежцев также мало что получилось, белорусы сохранили заработанное в первом тайме преимущество. В итоге 33:25. Лучшим у наших стал Владислав Кулеш, забросивший семь мячей.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу: Матч начинался довольно трудно для нас. Сказывается то, что мы долго не играли, это наш первый спарринг. Нельзя говорить, что ребята волновались, но первые 15 минут для нас проходили тяжело. Но потом мы нашли свою игру, уже команда играла в свое удовольствие. Взяли два очка, которые нам дают очень хорошие шансы для выхода из этой группы.

В этом матче за сборную дебютировали сразу трое игроков. Это гандболист СКА Кирилл Самойло, крайние «Кронона» и «Гомеля» Александр Лукашевич и Эдуард Ярош. Каждый из них отличился по разу.

Юрий Шевцов:

Конечно, я ими доволен, но вместе с тем мы делаем снисхождение. Если они делают ошибки, мы понимаем. Каждый из нас выходил когда-то в первый раз на площадку, и я знаю, что они волнуются. Но я думаю, что у всех, и у всех новых игроков, есть будущее в национальной сборной и есть возможность защищать свою республику.

Ответный матч с норвежцами состоится 8 января. Как заявил главный тренер после матча, в Скандинавию сборная отправится вторым составом. Напомним, после выездного матча с норвежцами нашу сборную ожидает поездка в Египет на чемпионат мира. В группе с белорусами Словения, Южная Корея и Россия.