Судья открытого чемпионата Беларуси по фехтованию: спортсмены все готовы, видно, что ребята продолжали тренироваться
Новости Беларуси. В Минске завершился четвертый день открытого чемпионата страны по фехтованию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейших 23 октября выявляли рапиристы в командных соревнованиях.
Участие принимали по семь женских и мужских команд. Но, несмотря на немногочисленность коллективов, борьба от этого менее интересной не стала.
По окончании женских соревнований третьими на пьедестале оказались барышни из команды Минска, вторыми – девушки из Бреста, а триумфатором стал гомельский квартет, состоящий из Анны и Яны Андреенко, Александры Воробьевой и Анны Степановой.
В состязаниях у мужчин разразилась нешуточная борьба. Будущие финалисты «Брест-1» и «Брест-2» миновали полуфиналы с большим трудом, а в решающем поединке сильнее оказались все же парни из второй команды – Владимир Бутэнко, Алексей Крестин, Евгений Цыбуля и победитель индивидуальных соревнований Александр Шеленков. На третьем месте расположилась команда столицы.
Александр Лукашевич, судья соревнований:
Спортсмены все готовы. Видно, что ребята продолжали тренироваться, не сидели просто без дела. Работа тренеров тоже велась, поэтому спортсмены выглядят довольно-таки заряженными и готовы продолжать после этих соревнований готовиться к следующим.
Две встречи были плотными за выход в финал. У этих обеих команд примерно все также, в равной борьбе команды. И повыигрывали. Это довольно-таки распространенное явление при командных встречах, что такие качели наблюдаются, в чем и интересность командных соревнований.
Но на этом соревнования не заканчиваются. Впереди два дня. Программу продолжат саблисты. В субботу, 24 октября, индивидуальные турниры, а в заключительный день чемпионата, 25 октября, командные выступления.