Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

Новости Франции. Франция в центре внимания мирового сообщества и ведущих СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые продолжаются в стране уже четвертую неделю, 8 декабря переросли в беспорядки – самые крупные за последнее время. Свыше 1700 человек задержали во Франции во время протестов «жёлтых жилетов» Требования протестующих – устранить проблемы, которые привели страну к социальной несправедливости.

Ситуация накалилась до предела. Количество участников протестных акций превысило 125 тысяч. Только в ходе столкновений в Париже пострадали более 130 человек. Количество задержанных приблизилось к 2000. Уличная демократия во всей красе. Ситуация, когда власть не способна обеспечить, пожалуй, самое важное – социальную справедливость. Люди вынуждены выходить на улицы, чтобы напомнить властям, что такое настоящая демократия. Четвертая неделя протестов «жёлтых жилетов» во Франции. Власти объявляют мобилизацию полиции Париж в огне, газе и пулях. Как вдруг за несколько недель столица романтики и любви превратилась в «полигон ненависти и насилия»?

Жесткие кадры и красноречивые заголовки каждый день выдает мировая пресса: «В Париже на улицах впервые бронированные машины», «Протестующих «усмиряют» новой формулой слезоточивого газа», «Протесты породили монстра». Закрыты десятки музеев и магазинов. В это время в Париже активисты, среди которых и радикалы, громят витрины и грабят «точки». Задержанных – более 1500 человек в одной только столице.

Нам нужно вернуться к лучшим устоям. Всё должно быть справедливо, потому что мы сыты по горло.

Мы ехали сюда на поезде 11 часов только для того, чтобы тоже протестовать, потому что это просто несправедливо! Мы чувствуем презрение к нам со стороны технократов, которые управляют нами. Они совершенно не понимают нас. А всё начиналось несколько недель назад – с протестов. Дальше «желтые жилеты» подцепили вопросы климата, а позже вспомнили: Макрону вовсе не место у руля республики.

А вот у этих кадров тысячи перепостов в сети с хэштегом «онижедети». Якобы поучительный урок: 150 бунтарей-подростков – противников образовательной реформы – поставили на колени. Мораль никто не понял.

Мы находимся в нестабильной ситуации, поэтому я требую, чтобы государство, вместо создания нестабильных рабочих мест, сделало постоянные рабочие места с постоянными контрактами.

Мы боремся за защиту наших прав. Стоимость жизни слишком высока, и люди вынуждены выходить на улицы, чтобы их услышали. Но, к сожалению, власти вывели армию, чтобы остановить демонстрацию людей. Это ненормально!

Эксперты отмечают: ситуация во Франции вышла из под контроля. А собственно, что говорит власть? А вот ответ министра внутренних дел: «Мы подготовились к серьезным беспорядкам». Оборону с газом, водометами и дубинками держат 90 тысяч сотрудников полиции, а также спецтехника. Правительство же добавляет: замыслу активистов не быть! Но пора бы от протестов перейти к диалогу – призыв политологов. Президент же Макрон уже готовит речь.

Казалось бы, как гуманная и ключевое – демократичная – Европа к такому пришла? При этом европейские политики не раз упрекали в недемократичности Беларусь. Но на краю пропасти оказался их порядок. О безопасности говорили и еще долго будут говорить. Совсем недавно и на Мюнхенской конференции в Минске Александр Лукашенко откровенно высказался на этот счет.