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Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»

09 декабря 2018 20:49
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Новости Франции. Франция в центре внимания мирового сообщества и ведущих СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Массовые протесты движения «желтых жилетов», которые продолжаются в стране уже четвертую неделю, 8 декабря переросли в беспорядки – самые крупные за последнее время.

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Требования протестующих – устранить проблемы, которые привели страну к социальной несправедливости.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-1

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-3

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-5

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-7

Ситуация накалилась до предела. Количество участников протестных акций превысило 125 тысяч. Только в ходе столкновений в Париже пострадали более 130 человек. Количество задержанных приблизилось к 2000.

Уличная демократия во всей красе. Ситуация, когда власть не способна обеспечить, пожалуй, самое важное – социальную справедливость. Люди вынуждены выходить на улицы, чтобы напомнить властям, что такое настоящая демократия.

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Париж в огне, газе и пулях. Как вдруг за несколько недель столица романтики и любви превратилась в «полигон ненависти и насилия»?

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-10

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-12

Жесткие кадры и красноречивые заголовки каждый день выдает мировая пресса: «В Париже на улицах впервые бронированные машины», «Протестующих «усмиряют» новой формулой слезоточивого газа», «Протесты породили монстра». Закрыты десятки музеев и магазинов.

В это время в Париже активисты, среди которых и радикалы, громят витрины и грабят «точки». Задержанных – более 1500 человек в одной только столице.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-15

Нам нужно вернуться к лучшим устоям. Всё должно быть справедливо, потому что мы сыты по горло.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-18

Мы ехали сюда на поезде 11 часов только для того, чтобы тоже протестовать, потому что это просто несправедливо! Мы чувствуем презрение к нам со стороны технократов, которые управляют нами. Они совершенно не понимают нас.

А всё начиналось несколько недель назад – с протестов. Дальше «желтые жилеты» подцепили вопросы климата, а позже вспомнили: Макрону вовсе не место у руля республики.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-21

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-23

А вот у этих кадров тысячи перепостов в сети с хэштегом «онижедети». Якобы поучительный урок: 150 бунтарей-подростков – противников образовательной реформы – поставили на колени. Мораль никто не понял.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-26

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-28

Мы находимся в нестабильной ситуации, поэтому я требую, чтобы государство, вместо создания нестабильных рабочих мест, сделало постоянные рабочие места с постоянными контрактами.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-31

Мы боремся за защиту наших прав. Стоимость жизни слишком высока, и люди вынуждены выходить на улицы, чтобы их услышали. Но, к сожалению, власти вывели армию, чтобы остановить демонстрацию людей. Это ненормально!

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-34

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-36

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-38

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-40

Эксперты отмечают: ситуация во Франции вышла из под контроля. А собственно, что говорит власть? А вот ответ министра внутренних дел: «Мы подготовились к серьезным беспорядкам». Оборону с газом, водометами и дубинками держат 90 тысяч сотрудников полиции, а также спецтехника. Правительство же добавляет: замыслу активистов не быть! Но пора бы от протестов перейти к диалогу – призыв политологов. Президент же Макрон уже готовит речь.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-43

Казалось бы, как гуманная и ключевое – демократичная – Европа к такому пришла? При этом европейские политики не раз упрекали в недемократичности Беларусь. Но на краю пропасти оказался их порядок. О безопасности говорили и еще долго будут говорить. Совсем недавно и на Мюнхенской конференции в Минске Александр Лукашенко откровенно высказался на этот счет.

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-46

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей. Девчонки в школу не должны бояться ходить в юбках. О какой демократии здесь можно говорить? О каких правах человека можно говорить? И вы хотите нам навязать эти нормы и принципы.

Подробности здесь.

Ясно, что «прочное» мироустройство хорошенько пошатнулось. И те, кто так яро борется за перемены, свои права да и в целом «за лучшую недорогую жизнь» сейчас окровавленные и покалеченные задыхаются химическими соединениями. Вот такая получается демократия… С тонкой гранью, переходящей во вседозволенность. И тогда под вопросом безопасность общества и государства. А что будет дальше?

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-49

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-51

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-53

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-55

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-57

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-59

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-61

Когда демократия приобретает опасную форму. Что творится на улицах Парижа, охваченного протестами «жёлтых жилетов»-63

# Массовые беспорядки # Александр Лукашевич # Фотофакт

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