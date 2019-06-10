Президент поручил МВД обеспечить безопасность на II Европейских играх, но подойти к вопросу гибко

Новости Беларуси. Президент поручил Министерству внутренних дел обеспечить безопасность на Европейских играх, но подойти к вопросу гибко, не превращая город в «систему заборов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусские правоохранители уже не раз доказывали, что могут выполнять свою работу эффективно, при этом не лишать комфорта гостей и жителей страны. «Не надо превращать Минск на это время в систему заборов». Президент об обеспечении безопасности во время II Европейских игр

Александр Лукашенко принял сегодня, 10 июня, с докладом министра внутренних дел. В ходе встречи речь шла об оперативной обстановке. Она остается стабильной, а Беларусь сохраняет звание одной из самых безопасных стран Европы. Уже сегодня Министерство внутренних дел полностью готово к работе в условиях масштабного спортивного форума. В распоряжении есть всё необходимое. Игорь Шуневич также рассказал, что в последнее время в Беларуси растет уровень киберпреступности – всё больше становится хищений с использованием компьютера. В этой связи он внес Президенту предложение о перераспределении штатной численности, то есть усилить борьбу с киберпреступниками за счет внутренних резервов.

Как стало известно, после доклада Игорь Шуневич попросил об отставке. Президент его просьбу удовлетворил. Игорь Шуневич прокомментировал свое решение журналистам. Игорь Шуневич: «Пришло время сменить род деятельности»