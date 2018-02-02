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Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии

02 февраля 2018 19:18
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Новости Беларуси. Последний из белорусских граждан освобожден из плена в Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -1

Вячеслав Качура, пробывший в заточении почти семь лет, наконец, вернулся на родину. В Минск он прилетел 2 февраля утром пассажирским авиарейсом из Москвы. В аэропорту мужчину ждали представители МИДа, его семья и журналисты.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -3

Гуманитарная катастрофа, туманное будущее и государство, которого почти нет. Гражданская война в Ливии перевернула жизнь некогда благополучной страны  и стала личной драмой в истории отдельно взятой семьи из Минска.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -5

Эту встречу они ждали слишком долго. Вячеслав Качура – бывший военный. Он прошел Афганистан, но, увидев родных, едва сдерживает слезы. Почти семь лет мужчина провел в ливийском плену.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -7

Вячеслав Качура:
Я очень рад встрече с родными своими. Первым делом документы восстановить надо, потом с врачами, наверное, пообщаюсь. Может, где-то отдохнуть надо.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -9

В Триполи Качура прилетел в июне 2011 года. Мужчина был в составе группы международных специалистов из Беларуси, России и Украины. Со всеми заключили контракты, но буквально через два месяца иностранцев задержали так называемые революционеры.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -11

Специалистов обвинили в угрозе летчикам коалиции. Якобы они создавали её, ремонтируя средства противовоздушной обороны Ливии. Трое из задержанных белорусов были освобождены четыре года назад.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -13

Все эти годы дипломаты вели работу. Обсуждали операцию на всех уровнях. В том числе и на высшем. Вопросы освобождения белорусов из ливийского плена затрагивались на встрече Александра Лукашенко с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Минске.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -15

Лев Деньгов, глава контактной группы по Ливии при МИД Российской Федерации и Госдуме, помощник главы Чеченской Республики:
Наконец-то, слава Богу, закончилась эта тяжелая операция. Мы с Вячеславом еще не так давно сидели и беседовали об этом – что дай Бог этот момент наступит – это мы делали в Триполи. Благодаря усилиям Рамзана Ахматовича в первую очередь, контактной группы, МИДа России, МИДа Беларуси. Хотел бы особо отметить работу слаженную Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, которые очень качественно выполняли свою работу.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -17

Михаил Качура, сын:
Очень счастливы, очень рады, что наконец дождались. Выражаем огромную благодарность группе, которая освободила. Огромное им спасибо. Это слаженная работа и Комитета государственной безопасности и Министерства иностранных дел. Огромное им спасибо. Дай бог здоровья им всем.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -19

Дипломаты знали, что делать. Совсем недавно – в декабре – из ливийского плена освободили двух наших медиков. Вячеслав Качура стал последним белорусом, которого насильственно удерживали в Ливии.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -21

Александр Лукашевич, заместитель начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Его возвращение стало возможным благодаря целенаправленной и упорной работе и, в первую очередь, благодаря усилиям друзей Беларуси из многих стран. МИД Беларуси выражает свою благодарность партнерам, которые содействовали решению всех вопросов, связанных с освобождением и возвращением нашего гражданина на родину.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -23

Несмотря на годы, проведенные в плену, белорус чувствует себе хорошо. Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж. Но теперь он дома. И это главное.

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -25

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -27

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -29

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -31

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -33

Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии -35

# общество # Фотофакт # Захват заложников # Вячеслав Качура # Лев Деньгов # Михаил Качура # Александр Лукашевич

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