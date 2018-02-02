Сын успел поседеть, а дочка вышла замуж: со слезами на глазах семья встретила Вячеслава Качуру, вернувшегося из плена в Ливии

Новости Беларуси. Последний из белорусских граждан освобожден из плена в Ливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Качура, пробывший в заточении почти семь лет, наконец, вернулся на родину. В Минск он прилетел 2 февраля утром пассажирским авиарейсом из Москвы. В аэропорту мужчину ждали представители МИДа, его семья и журналисты.

Гуманитарная катастрофа, туманное будущее и государство, которого почти нет. Гражданская война в Ливии перевернула жизнь некогда благополучной страны и стала личной драмой в истории отдельно взятой семьи из Минска.

Эту встречу они ждали слишком долго. Вячеслав Качура – бывший военный. Он прошел Афганистан, но, увидев родных, едва сдерживает слезы. Почти семь лет мужчина провел в ливийском плену.

Вячеслав Качура:

Я очень рад встрече с родными своими. Первым делом документы восстановить надо, потом с врачами, наверное, пообщаюсь. Может, где-то отдохнуть надо.

В Триполи Качура прилетел в июне 2011 года. Мужчина был в составе группы международных специалистов из Беларуси, России и Украины. Со всеми заключили контракты, но буквально через два месяца иностранцев задержали так называемые революционеры.

Специалистов обвинили в угрозе летчикам коалиции. Якобы они создавали её, ремонтируя средства противовоздушной обороны Ливии. Трое из задержанных белорусов были освобождены четыре года назад.

Все эти годы дипломаты вели работу. Обсуждали операцию на всех уровнях. В том числе и на высшем. Вопросы освобождения белорусов из ливийского плена затрагивались на встрече Александра Лукашенко с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Минске.

Лев Деньгов, глава контактной группы по Ливии при МИД Российской Федерации и Госдуме, помощник главы Чеченской Республики:

Наконец-то, слава Богу, закончилась эта тяжелая операция. Мы с Вячеславом еще не так давно сидели и беседовали об этом – что дай Бог этот момент наступит – это мы делали в Триполи. Благодаря усилиям Рамзана Ахматовича в первую очередь, контактной группы, МИДа России, МИДа Беларуси. Хотел бы особо отметить работу слаженную Комитета государственной безопасности Республики Беларусь, которые очень качественно выполняли свою работу.

Михаил Качура, сын:

Очень счастливы, очень рады, что наконец дождались. Выражаем огромную благодарность группе, которая освободила. Огромное им спасибо. Это слаженная работа и Комитета государственной безопасности и Министерства иностранных дел. Огромное им спасибо. Дай бог здоровья им всем.

Дипломаты знали, что делать. Совсем недавно – в декабре – из ливийского плена освободили двух наших медиков. Вячеслав Качура стал последним белорусом, которого насильственно удерживали в Ливии.

Александр Лукашевич, заместитель начальника главного консульского управления Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Его возвращение стало возможным благодаря целенаправленной и упорной работе и, в первую очередь, благодаря усилиям друзей Беларуси из многих стран. МИД Беларуси выражает свою благодарность партнерам, которые содействовали решению всех вопросов, связанных с освобождением и возвращением нашего гражданина на родину.