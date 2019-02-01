Катание на собачьих упряжках, снегоступинг и брумбол: какие зимние развлечения популярны в Минске

Долгожданный снег и мороз, а это значит, что зимних развлечений доступно ещё больше. Наконец-то можно встать на коньки, поиграть в снежки или слепить снеговика. А некоторые выбирают забавы поэкзотичнее: катание на собачьих упряжках, снегоступинг и брумбол. Среди экстремалов популярны сноуборд и горные лыжи. Однако в экипировке на склонах своё мастерство показывают и малыши.

Максим Соловьев, персональный инструктор:

Кататься на сноуборде начинают с 4 лет. Как правило, мы начинаем с разминки, дальше мы привыкаем к сноуборду, затем мы плавно переходим к урокам на баланс.

Необходимый инвентарь можно приобрести в специализированных спортивных магазинах, для новичков открыт и пункт проката. Тут же вам подскажут, как правильно выбрать одежду и защитить себя от травм во время активного отдыха. Александр Лукашевич, сотрудник магазина спортивных товаров:

Самая главная защита, в принципе, это шлем, на многих европейских горнолыжных курортах, шлем – обязательная часть защиты, также есть наколенники, налокотники, защитные шорты, защита запястья.

А среди минчан с каждым годом набирает популярность катание на тюбингах. Но следует помнить, что этот вид зимнего отдыха считается одним из самых травмоопасных. Максим Соловьев:

Родителям, прежде чем отправлять своих детей, необходимо убедиться в безопасности этих склонов, проверить на наличие ям, камней, также запрещено кататься вблизи водоёмов, возле стройплощадок, также не рекомендуется привязывать тюбинг к автомобилю.

Пока автомобилисты нервничают из-за того, что замело дороги, а пешеходы опаздывают везде и всюду, мы приехали туда, где зиме искренне рады. Самую веселую столичную горку мы наши в микрорайоне Малиновка. Юлия Артемьева, мама:

Зима – это такое время, можно вылезти из компьютеров и нырнуть в детство вместе с детьми.

Дети любят зиму не только из-за рождественских и новогодних праздников. Малышне дай волю и будут резвиться в снегу до утра. Не пугает их ни скрипящий мороз, ни сугробы. А на другом конце Минска горки пусть и поскромнее, но веселья от этого не меньше. Мария Алешина:

У дедушки были огромные санки, где мы помещались все вместе, он нас таскал по улицам, было здорово, ещё соседи даже присоединялись.