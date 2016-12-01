За 10 лет дипломатических отношений уровень торговли между Беларусью и Азербайджаном вырос в 10 раз

Новости Беларуси. Беларусь – Азербайджан. Тема взаимоотношений двух стран 1 декабря вновь звучала на высшем уровне. Правда, в этот раз уже на белорусской земле.

Александр Лукашенко принял посла этого государства по случаю завершения его дипломатической миссии. В разговоре, который получился открытым и искренним, Президент назвал последние годы в истории двух стран бурными.

И в подтверждение тому – показательные и во многом символичные цифры: за 10 лет уровень торговли между странами вырос в 10 раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Неделя для Беларуси выдалась поистине азербайджанской. Официальный визит нашего Президента в это закавказское государство состоялся в начале недели, за два дня прошли встречи двух лидеров один на один и переговоры делегаций в расширенном составе. Подписаны новые документы. На данный момент наши отношения закреплены на бумаге сотней соглашений. А сегодня, уже в Минске, во Дворце Независимости Александр Лукашенко принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Господин Посол, у нас получается азербайджанская неделя. Мы совсем недавно вернулись с вашей родины. Я думаю, Беларусь для вас станет второй родиной. Еще не было такого у нас случая, чтобы Посол, проработав столько лет в Беларуси, не почувствовал Беларусь своей второй родиной. Я думаю, тем более вы, человек творческий, душевный, и вы должны знать, что эта вторая родина всегда готова принять вас с удовольствием в любое время, если вы захотите сюда приехать. А то, что у нас азербайджанская неделя, это тоже неплохо. Только мне кажется, что она заканчивается не на очень позитивной ноте, потому что когда уезжает Посол, это всегда какое-то разочарование. Уезжает человек, который работал, жил здесь, старался склеить отношения наших государств. И я должен сказать, что эти шесть лет, которые вы работали в Беларуси, вы согласитесь, это наиболее бурные годы в отношениях между нашими государствами. Это время закладывало основу таких крепких фундаментальных отношений Беларуси и Азербайджана, за что я вас благодарю. Мы будем рады, если частичка вашей души останется здесь. И эта частичка вас будет всегда тянуть в Беларусь.

Исфандияр Вагабзаде – человек творческий. В Минск приехал в 2011 году и все это время развивал не только экономические связи, но и культурные. Гуманитарий по образованию и по призванию, он даже стал членом Союза писателей и Союза журналистов Беларуси.

Исфандияр Вагабзаде, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь:

Я творчеством занимался. Старался Янку Купалу перевести, чтобы азербайджанские читатели знали Богдановича, Янку Купалу, Якуба Коласа, Максима Танка.

Миссия завершена, но отношения будут развиваться. Между государствами и между людьми. Господина Вагабзаде, подчеркнул Президент, всегда ждут в Минске. А еще в Минске ждут нового посла из Азербайджана. Его кандидатуру главы государств обсуждали в Баку. Это будет человек с дипломом экономиста. А значит, наверняка сделает ставку на усиление бизнес-процессов. Один из них – аграрный. Причем строить общее дело собираются буквально. На территории Азербайджана белорусы возведут агрогородок. Молочный комплекс на 1200 голов укомплектуют отечественным оборудованием, технологиями и даже нашими буренками.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:

Проектируем современный молочный завод с той целью. Чтобы это молоко и то, которое будет поставляться из Республики Беларусь, будет перерабатываться в готовые продукты, на площади 6 тысяч га земли будут развернуты, белорусские технологии использована белорусская техника, будут производиться те виды растениеводческой продукции, которые востребованы на территории Азербайджана.

Опыт белорусских мелиораторов позволит освоить пустующие угодья Закавказья. Проект потенциально оценивают в 10 миллионов долларов, его старт – в следующем году. Итоги переговоров в промышленном диалоге также впечатляют. Есть договоренность о поставках в Баку могилевских лифтов. Это все прописано в общем соглашении. Ведь в Азербайджане уже действует сборочное производство нашей техники. Мощность планируется увеличить.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе в странах СНГ, Украине и Грузии ОАО «Минский тракторный завод»:

Темпы наших поставок, продаж в эту страну к уровню прошлого года – это порядка плюс 16%. Планируем выйти на поставки 2000 единиц нашей техники. На сегодняшний день мы в процессе подписания коммерческого контракта на очередную партию тракторов, порядка 600 единиц, может будет больше.

Два президента четко обозначили задачи: довести товарооборот до 700 миллионов долларов уже в следующем году.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Заявленный рубеж в 700 млн – действительно довольно амбициозный с точки зрения реализации. Но вполне возможный, если, например, Беларусь и Азербайджан договорятся о поставках нефти, нефтехимической продукции, давальческой переработки нефти на белорусских НПЗ. Сельское хозяйство Азербайджана развивает хлопководство, Беларусь заинтересована в переработке хлопка на базе барановичского комбината.

Посольствами наши страны обменялись 10 лет назад. И за это время товарооборот вырос в 10 раз. Символично, правда? А связи между Беларусью и Азербайджаном крепли на самых разных уровнях и в самых разных областях. Следующий этап отношений на этой белорусско-азербайджанской неделе уже стартовал.