Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти

Важность диалога для планетарного взаимопонимания 27 октября обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важность диалога для планетарного взаимопонимания 27 октября обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Развитие межгосударственных отношений между Беларусью и Ватиканом, активизация гуманитарных инициатив, внеполитическое сотрудничество по укреплению мира и согласия. Обсудили и влияние церкви на духовную и общественную жизни.
В Беларуси открыто более полутысячи костелов. Еще 22 – в процессе строительства, больше всего их в Минске – 8. Этого вполне достаточно для римско-католической общины. Священнослужитель прибыл в Беларусь по поручению Святейшего Отца на торжества по случаю празднования столетия Пинской епархии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ознакомлен в деталях с вашим визитом. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все. Не только католики, православные. И другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли ваш визит. Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен.
Поэтому я искренне рад встретиться с вами. Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили – мы сегодня с вами откровенно по-дружески поговорим об этом.
Я поздравляю вас с весьма успешной службой. Тоже наблюдаю внимательно. Я очень рад за вас. И всегда считаю, что в вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Поэтому мы вас приветствуем здесь. В любое время приезжайте. Я не знаю, какая виза ему нужна. Он у нас белорус фактически.
Мы решим вопрос, чтобы вы приезжали в Беларусь в любое время без всяких 15 дней. Поэтому я вас приветствую в Беларуси, очень рад с вами сегодня встретиться, обсудить все вопросы, которые, возможно, накопились.
Клаудио Гуджеротти Дворец Независимости посещает уже четвертый раз. Наша страна, по словам посланника Ватикана, стала для него «вторым домом». В течение пяти лет он занимал пост апостольского нунция в Беларуси и был награжден Орденом Франциска Скорины.
Католическая церковь активно сотрудничает со светскими и религиозными институтами Беларуси. После общения с Президентом – префект Дикастерии по делам Восточных церквей в Ватикане – встретится с предстоятелем Белорусской православной церкви и уполномоченным по делам религий.