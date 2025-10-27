Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти

В Беларуси открыто более полутысячи костелов. Еще 22 – в процессе строительства, больше всего их в Минске – 8. Этого вполне достаточно для римско-католической общины. Священнослужитель прибыл в Беларусь по поручению Святейшего Отца на торжества по случаю празднования столетия Пинской епархии.

Развитие межгосударственных отношений между Беларусью и Ватиканом, активизация гуманитарных инициатив, внеполитическое сотрудничество по укреплению мира и согласия. Обсудили и влияние церкви на духовную и общественную жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ознакомлен в деталях с вашим визитом. Очень рад, что вы вспомнили Беларусь и вам понравилась Беларусь, понравились наши люди. Все. Не только католики, православные. И другие люди. И даже мусульмане очень хорошо восприняли ваш визит. Это говорит о том, что тот след ваш в Беларуси, извините за тавтологию, не бесследен.

Поэтому я искренне рад встретиться с вами. Я помню все наши встречи, разговоры, переговоры, обязательства, которые мы выполняем, выполнили или что-то не выполнили – мы сегодня с вами откровенно по-дружески поговорим об этом.

Я поздравляю вас с весьма успешной службой. Тоже наблюдаю внимательно. Я очень рад за вас. И всегда считаю, что в вашем успехе есть маленькая частичка белорусской души. Поэтому мы вас приветствуем здесь. В любое время приезжайте. Я не знаю, какая виза ему нужна. Он у нас белорус фактически.

Мы решим вопрос, чтобы вы приезжали в Беларусь в любое время без всяких 15 дней. Поэтому я вас приветствую в Беларуси, очень рад с вами сегодня встретиться, обсудить все вопросы, которые, возможно, накопились.