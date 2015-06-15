500 тракторов «Беларус» отправятся на Кубу

О поставках белорусской техники руководство МТЗ договорилось во время визита в эту латиноамериканскую страну. Подписан контракт на 13 миллионов долларов. Стороны условились продолжить тесное сотрудничество в сфере машиностроения. Уже в ближайшей перспективе готовиться подписание очередного пакета документов на сумму 7 миллионов долларов.

Александр Казакевич, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья – начальник управления ОАО «Минский тракторный завод»:

Есть интерес и к странам дальней дуги. Это и Латинская Америка и Восточная Азия, т.е к тем странам, где присутствие тракторов «Беларусь» носит разовый характер или пока незначительно. Поэтому наше предприятие и ставит задачу выхода на новые рынки либо закрепление на тех, где наше доля незначительна.

Работаем над тем, чтобы поставки были достойными.

Наши специалисты в Латинской Америке бывают довольно часто, чтобы максимально отрабатывать те договоренности, которые были достигнуты дистанционно. Живое общение никто не отменял.

Из перспективных регионов для нас можно выделить страны Африки. Традиционные для нас такие рынки как Египет, где мы открыли в этом году торговый дом. Пытаемся выходить на достаточно новые рынки для нас: Нигерия, ЮАР, Зимбабве.

Сегодня тракторный завод поставляет свою технику более чем в 80 стран мира. С Кубой Минский тракторный завод также связывают давние отношения и ежегодные контракты. В данном случае речь идет скорее о закреплении на рынке Латинской Америки и наращивании оборотов в сотрудничестве с рядом государств региона. Среди уже постоянных партнеров МТЗ - Венесуэла, Никарагуа, Перу и Чили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.