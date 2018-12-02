«Трактора на вес золота». Гродненское предприятие пополнилось 16 новыми «Беларусами»

Новости Беларуси. Парк сельхозтехники гродненских аграриев пополнился 16 новейшими тракторами МТЗ. Эти «Беларусы» укомплектованы новым поколением двигателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины будут работать на полях одного из подсобных хозяйств предприятия «Гродно Азот».

После торжественной передачи ключей и сертификатов, право возглавить колонну предоставили полному кавалеру ордена Трудовой славы, трактористу 2-миллионного трактора МТЗ Ивану Синицкому.

Иван Синицкий, тракторист:

Большое дело. Эти трактора на вес золота. Я горжусь таким заводом, который у нас в Беларуси есть. Экономией горючего отличаются: один проход – и все операции можно выполнять сразу. Даже подсевать минеральные удобрения.

Александр Казакевич, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу:

Эти трактора отличаются улучшенной доработанной трансмиссией, на них два новых типа двигателя. Тракторов такого класса на полях республики трудится уже довольно много. Мы надеемся, что эти 16 тракторов станут достойными помощниками наших аграриев, наших партнеров.