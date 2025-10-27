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Дзержинский «Арсенал» одержал минимальную победу в ЧБ по футболу

27 октября 2025 11:12
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26-й тур чемпионата Беларуси по футболу стал судьбоносным для футболистов «Молодечно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дзержинский «Арсенал» одержал минимальную победу над командой Павла Батюто со счетом 1:0 и лишил соперника прописки в высшей лиге. Единственный мяч в этой встрече на 87-й минуте забил капитан Канониров Юрий Ловец.

Сергей Якушин, главный тренер ФК «Арсенал»:
Это эмоциональная победа, как глоток воздуха. У нас не было очков, забитых голов. Но по качеству игры у нас этот отрезок был достаточно длительный. Мы очень хотели победить и я очень рад, что нам это все-таки удалось. 9 таймов мы ждали этот гол.

Брестское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Ислочью» – 1:1. А лидер, «МЛ Витебск» подтвердил свои чемпионские амбиции и в городском дерби взял верх над «Витебском» – 1:0. На 18-й минуте отличился Эльдарушев. Команда Михаила Мартиновича уверенно лидирует в таблице. От минского «Динамо», которое располагается на второй позиции, его отделяют все те же 6 очков.

# Футбол # Футбол Беларуси

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