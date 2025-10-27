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Чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту пройдут в Саудовской Аравии

27 октября 2025 11:05
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Подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Это четыре основные дисциплины, которые ждут участников чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин и мужчин, которые пройдут в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту пройдут в Саудовской Аравии-2

В Эр-Рияд уже прибыли представители Беларуси. Они будут бороться за чемпионский титул с двумя сотнями конкурентов. По традиции в рамках турнира состоится международная выставка современного противопожарного и аварийно-спасательного оборудования. Будут демонстрироваться достижения в области обеспечения пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.

# Спортивные соревнования

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