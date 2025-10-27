Чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту пройдут в Саудовской Аравии

Подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы с препятствиями, пожарная эстафета и боевое развертывание. Это четыре основные дисциплины, которые ждут участников чемпионатов мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин и мужчин, которые пройдут в Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Эр-Рияд уже прибыли представители Беларуси. Они будут бороться за чемпионский титул с двумя сотнями конкурентов. По традиции в рамках турнира состоится международная выставка современного противопожарного и аварийно-спасательного оборудования. Будут демонстрироваться достижения в области обеспечения пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.