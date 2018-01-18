18 января в Беларуси стартовала предвыборная агитация кандидатов в депутаты местных Советов

Новости Беларуси. Этот этап кампании считается одним из самых интересных и ответственных для претендентов, которые уже сделали немало шагов на пути к заветному мандату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего заявления для участия в выборах подали более 22 тысяч человек.

Каждый из них подтвердил свое право на депутатское кресло. А это в среднем 2,5 заявки на одно вакантное место. Избирательные комиссии тщательно проверили документы кандидатов: декларации о доходах, подписные листы, достоверность биографической информации.

Александр Казакевич, председатель Заводской избирательной комиссии по выборам депутатов в Минский городской Совет депутатов 28 созыва:

18 января – день, когда кандидаты в депутаты могут начинать свою избирательную кампанию активно, честно и добросовестно. Они могут встречаться с жителями нашего района, собирать пикеты, собрания, могут приглашать на встречи, могут участвовать в диспутах. Они много чего могут сделать для того, чтобы быть выбранными в депутаты.

Агитация продлится вплоть до самих выборов. Проголосовать смогут не только граждане Беларуси, но и России, постоянно проживающие на территории нашей страны. До выборов депутатов в местные Советы остается ровно месяц.