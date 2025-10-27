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Экономика Германии находится в катастрофическом положении

27 октября 2025 11:08
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Экономика Германии оказалась в катастрофическом положении. Об этом сообщило крупнейшее немецкое издание. По его данным, ситуация стала драматической. Страна сейчас переживает самый долгий экономический кризис за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Германии находится в катастрофическом положении-2

С начала 2023 года компании начали производить меньше товаров, а промышленные показатели продолжают падать. Уровень безработицы достиг 3 миллионов, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет. Инвестиции в новые технологии и оборудование постоянно сокращаются и сейчас находятся на уровне 2015-го. ВВП не растет уже пятый год подряд.

Все это ведет к сокращению поступлений в бюджет и, как следствие, урезанию финансирования социальных программ. Уровень жизни населения стал стремительно падать. По мнению экономистов, если власти срочно не разработают комплекс реформ, то экономике ФРГ может грозить крах.

# Международная политика

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