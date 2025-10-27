Егор Шарангович забросил первую шайбу в сезоне НХЛ. «Калгари» на своем льду взял верх над «Рейнджерс» со счетом 5:1, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский нападающий отличился во втором периоде, укрепив преимущество своей команды. «Калгари» прервал серию из восьми поражений подряд и одержал убедительную победу над соперником. В этой игре Егор провел на льду 16,5 минут и заработал коэффициент полезности 0.

Райан Хаска, главный тренер ХК «Калгари Флэймз»:

Рад за Егора и его гол. Мне кажется, Шарангович начал действовать более напористо, чаще играть с шайбой. У его звена получались разные комбинации именно потому, что Егор удерживал шайбу, а не играл один. Мне кажется, что настойчивость и владение шайбой у Шаранговича сейчас совершенно другие. Это именно та разница, которую мы увидели с той поры, как он не был в составе.

«Флэймс» замыкают таблицу Запада, имея в активе пять очков после десяти матчей.