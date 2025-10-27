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У побережья США обнаружены тысячи неизвестных подводных объектов

27 октября 2025 11:06
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У побережья США обнаружены тысячи неизвестных подводных объектов-0

С августа 2025 года у берегов Соединенных Штатов было зафиксировано более 9000 неопознанных подводных объектов, особенно много сообщений поступило из Калифорнии и Флориды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NYP.

Эти данные собраны с помощью приложения для отслеживания НЛО. Ранее сообщалось, что ЦРУ на протяжении десятилетий занималось поиском разбившихся или уцелевших неопознанных летательных объектов.

В августе прошлого года в конгрессе состоялись слушания, на которых бывшие военные и сотрудники разведки заявили, что на территории Соединенных Штатов могут находиться не только обломки таких устройств, но и останки существ, связанных с ними.

Фото: pixabay

# Международная политика # США # Новости США # политика США

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