Родной и близкий регион! Лукашенко обсудил потенциал сотрудничества с губернатором Кузбасса

Беларусь и Кемеровская область идут на экономическое сближение. Сотрудничество 23 июня обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны в силах значительно нарастить товарооборот – заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором этого российского региона. Илья Середюк в Беларуси впервые, его предшественник посещал Минск в 2023 году. Тогда же были уточнены ключевые направления сотрудничества.

Точек соприкосновения немало в разных сферах. И все они без преувеличения масштабные и крупногабаритные. Взять хотя бы интерес к самосвалам БЕЛАЗ. В некотором смысле Кузбасс даже является своеобразным испытательным полигоном для белорусской техники: в этот регион уходят самые передовые образцы. Беларусь готова расширять поставки пассажирской, сельскохозяйственной и коммунальной техники. И как сегодня было отмечено, все инновационные разработки могут проходить испытания на технологическом полигоне в Кузбассе. Там уже тестируются БЕЛАЗы-беспилотники и самосвалы на газомоторном топливе. Александр Лукашенко ориентирует на товарооборот в полмиллиарда долларов. Планка реальная, учитывая, что в 2022-м показатель превысил 600 миллионов долларов.

Вместе с тем есть ряд сложностей во взаимодействии. Самая очевидная из них – расстояние между Минском и Кемерово – больше 4 тысяч километров. Но и этот вопрос решаем. Губернатор Кузбасса высказался за открытие прямого авиасообщения с Беларусью, что создает новые возможности для туризма. Российской стороне интересны наши культовые достопримечательности и опыт сохранения исторической памяти. В свою очередь белорусских любителей спорта ждут на горнолыжных склонах Кемеровской области. Их там более 30 – самых живописных и крутых во всех смыслах. Выше гор в Кемеровской области могут быть только объемы производства угля, чем славится Кузбасс – жемчужина Сибири. Сегодня об этом говорил и наш Президент, назвав Сибирь родным и близким регионом для Беларуси. О том, как активизировать и без того теплые отношения. Виктория Ходосок – о потенциале сотрудничества.

Кемеровская область – Кузбасс – один из ведущих индустриальных регионов России, обладающий большим промышленным потенциалом и богатой минерально-сырьевой базой. Для Беларуси этот регион – партнер важный и надежный. И первая личная встреча Александра Лукашенко и губернатора Ильи Середюка подтверждает – в развитии сотрудничества заинтересованы обе стороны. В 2019 году региону официально присвоили двойное название – Кемеровская область – Кузбасс, что напрямую связано с расположенным здесь Кузнецким угольным бассейном. Этот район входит в число богатых и наиболее активно разрабатываемых угольных территорий России, имея стратегическое значение для национальной экономики.

Угольная отрасль Кузбасса обеспечивает около 50 % общей добычи сырья в стране, при этом поставки осуществляются как на внутренний рынок, так и за рубеж, включая Беларусь. В свою очередь, наша страна поставляет в регион высокопроизводительную карьерную технику – в частности, БЕЛАЗы, которые надежно зарекомендовали себя в работе. В этом направлении готовы расширять линейку поставляемой техники. Лукашенко предлагает расширять сотрудничество с Сибирью через развитие мультибрендовых центров Губернатор Кузбасса предлагает Беларуси наладить совместную разработку новых образцов техники. Инициатива открывает большие перспективы для промышленной кооперации.

Беларусь и Кемеровская область планируют создать собственный ратрак. Подробности здесь. Развивать сотрудничество в сельском хозяйстве стороны намерены активно. Причем речь идет не только о поставках белорусского продовольствия: уже достигнуты договоренности о переработке рапса, выращенного в Кузбассе, на одном из белорусских предприятий. Кроме того, российская сторона проявляет интерес к строительству аналогичного завода в регионе с использованием белорусского опыта. Более детально о ключевых направлениях сотрудничества Беларуси с Кемеровской областью сегодня говорили и в Правительстве.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Вы уже знаете, у нас есть определенные банковские продукты по поддержке белорусского экспорта. Наши предприятия, безусловно, получат импульс соответствующий, будут участвовать в тендерах, которые там проводятся в регионе. Нам надо еще теснее и наращивать цифры поставленные. Задача сформулирована Президентом. Дальше набор мер для того, чтобы выходить на цифры, которые обозначены на встрече. В Минск российская делегация прибыла на несколько дней. Изучают потенциал Беларуси сразу в нескольких отраслях. В программе визита – посещение ведущих белорусских предприятий. В числе площадок – Минский тракторный завод.

Сергей Авраменко, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

То, что именно заинтересовалось нами, подчеркивает то, что мы, в том числе на рынке Российской Федерации, занимаем одни из лидирующих позиций. В ближайшие 2025-26 год мы увидим то, что, особенно в части кооперации по Минскому тракторному заводу, мы с партнерами видим весьма широкий потенциал для развития и по созданию новых моделей. А еще – «Белкоммунмаш», где гости подробно ознакомились с производственным процессом, обратив особое внимание на качество продукции, ценовую политику и уровень технологичности.