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Новости по тегу #Александр Фельдман

Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?
13 июня 2026 17:59

Концерты, танцы до рассвета и фотографии на память. Каким запомнился выпускной-2026?

Андрей Иванец посетил выпускной вечер в минской средней школе №19
12 июня 2026 17:49

Андрей Иванец посетил выпускной вечер в минской средней школе №19

В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом
14 мая 2026 08:35

В 89 лет получил звание «Народный учитель Беларуси»! Пообщались с легендарным педагогом Александром Фельдманом

«Математика всегда привлекала». Большое интервью с Александром Фельдманом
10 декабря 2020 13:59

«Математика всегда привлекала». Большое интервью с Александром Фельдманом

«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?
09 декабря 2020 14:17

«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?

Математик Фельдман: «Если бы мы учились по советским учебникам, уровень образования не был бы хуже»
09 декабря 2020 13:28

Математик Фельдман: «Если бы мы учились по советским учебникам, уровень образования не был бы хуже»

«В деньгах тоже дело». Известный математик о престиже профессии учителя
08 декабря 2020 11:27

«В деньгах тоже дело». Известный математик о престиже профессии учителя

Дети уже другие. Фельдман высказался о современных учениках
08 декабря 2020 11:13

Дети уже другие. Фельдман высказался о современных учениках

«Перед сном думаю о завтрашнем уроке». Александр Фельдман ответил на несколько неожиданных вопросов
08 декабря 2020 11:10

«Перед сном думаю о завтрашнем уроке». Александр Фельдман ответил на несколько неожиданных вопросов

Мнение известного математика: «Несколько дней можно думать над тем, как решить задачу»
07 декабря 2020 12:14

Мнение известного математика: «Несколько дней можно думать над тем, как решить задачу»

Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?
07 декабря 2020 12:05

Замечательный учитель. Что общего у известного физика Алфёрова и математика Фельдмана?

Реально ли сдать ЦТ без репетитора? Мнение заслуженного учителя Беларуси
06 декабря 2020 17:52

Реально ли сдать ЦТ без репетитора? Мнение заслуженного учителя Беларуси