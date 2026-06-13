Новости по тегу #Александр Фельдман

Аттестаты уже получены, последние школьные звонки остались позади. Для нынешних выпускников закрылась важная глава жизни.
У выпускников 19-й школы есть важный повод для гордости: здесь работает народный учитель Беларуси.
4 мая 2026 года указом Президента нашей страны в третий раз за всю историю суверенной Беларуси присвоено высшее почетное звание – «Народный учитель Беларуси».
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