«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?

Вадим Щеглов, ведущий: Чем вы гордитесь в жизни больше всего?

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, чем гордится больше всего.

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:

Достижениями своих учеников. Среди них есть доктора наук, кандидаты наук. Люди, которые определились в жизни, которые помнят меня.

Вадим Щеглов:

Какая ваша главная ошибка в жизни?

Александр Фельдман:

Не знаю, мне кажется, их не было.