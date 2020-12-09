«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, чем гордится больше всего.
Вадим Щеглов, ведущий:
Чем вы гордитесь в жизни больше всего?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, чем гордится больше всего.
Вадим Щеглов, ведущий:
Чем вы гордитесь в жизни больше всего?
Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Достижениями своих учеников. Среди них есть доктора наук, кандидаты наук. Люди, которые определились в жизни, которые помнят меня.
Вадим Щеглов:
Какая ваша главная ошибка в жизни?
Александр Фельдман:
Не знаю, мне кажется, их не было.
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Александр Фельдман:
Мой главный недостаток? Я тоже считаю, что их нет.
Вадим Щеглов:
Вы скромный человек.
Александр Фельдман:
Я скромный человек, но я не вижу у себя недостатков.
Вадим Щеглов:
А что для вас счастье?
Александр Фельдман:
Счастье – это, прежде всего, благополучие семьи и успехи моих учеников.
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