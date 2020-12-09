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«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?

09 декабря 2020 14:17
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь, рассказал, чем гордится больше всего.

Вадим Щеглов, ведущий:
Чем вы гордитесь в жизни больше всего?

«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?-1

Александр Фельдман, заслуженный учитель Республики Беларусь:
Достижениями своих учеников. Среди них есть доктора наук, кандидаты наук. Люди, которые определились в жизни, которые помнят меня.

Вадим Щеглов:
Какая ваша главная ошибка в жизни?

Александр Фельдман:
Не знаю, мне кажется, их не было.

«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?-4

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Александр Фельдман:
Мой главный недостаток? Я тоже считаю, что их нет.

Вадим Щеглов:
Вы скромный человек.

«Не вижу у себя недостатков». Чем гордится больше всего Александр Фельдман?-7

Александр Фельдман:
Я скромный человек, но я не вижу у себя недостатков.

Вадим Щеглов:
А что для вас счастье?

Александр Фельдман:
Счастье – это, прежде всего, благополучие семьи и успехи моих учеников.

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# Образование в Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Александр Фельдман # Фотофакт

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